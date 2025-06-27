Украинцам назвали причины гарантированного блокирования кредитных карт крупных банков

Все больше клиентов украинских банков сталкиваются с блокировкой карт и арестом счетов в результате финансового мониторинга. Часто в результате таких санкций они теряют немалые суммы и возможность в дальнейшем сотрудничать с банком. В частности это касается тех граждан, которые толком не могут объяснить происхождение денег на счете или цель осуществленных переводов.

Каковы основные причины блокировки банковских счетов?

Чаще всего украинские банки прекращают сотрудничество с клиентом и блокируют его карты, когда имеют подозрения в нелегальном использовании счета. В частности, речь идет о:

участие в отмывании средств;

нелегальной торговли;

мошеннических схемах.

Особенно часто блокируют счета граждан, считающихся так называемыми «дропами». Речь идет о клиентах, продающих свои счета другим людям для использования в схемах отмывания денег.

Что делать если вам заблокировали карту?

В случае блокировки карт, заморозки переводов и других санкций финмониторинга можно подать на банк в суд. Однако нужно быть готовым к тому, что финучреждение попросит документальное подтверждение имеющихся на счете средств, переводов и т.п. Таких документов часто не могут предоставить даже клиенты, не участвовавшие в мошеннических схемах. Хотя бывают случаи, когда человек становится жуликом бессознательно.

В частности, в современной судебной практике известны случаи, когда украинцы продавали неизвестным лицам биткоины, получая на свой счет определенную сумму в гривнах. Впоследствии оказывалось, что так называемый покупатель с помощью шантажа требовал средства у другого лица, которому для перевода денег предоставлял счет продавца биткоинов. В результате жертва схемы подавала в суд, указав при этом счет, на который переводила деньги. Этот счет арестовывали, а у его владельца не было никаких доказательств в подтверждение своей невиновности.

Как защититься от финмониторинга?

Чтобы не вызывать подозрения у банка и не потерять доступ к своим счетам, украинцам советуют придерживаться определенных правил. А именно:

не превышать лимит переводов в месяц (сейчас – 100 тыс. грн);

заблаговременно изучать условия обслуживания в банке и не нарушать их;

проверять законодательные ограничения по переводам и соблюдать их (например, запрет на переводы гражданам РФ и Белоруси);

четко указывать назначение каждого денежного перевода;

открывая счет, указывать цель сотрудничества с банком, перечень операций, которые планируете совершать, а также определять необходимые вам услуги;

быть честным с банком по объему официальных доходов и максимальным суммам возможных переводов.

Следуя этим несложным правилам, вы можете не бояться внезапной блокировки счетов или карточек. А даже если такое случится, это, скорее всего, будет результатом ошибки банка и вам быстро удастся восстановить справедливость.