Українцям назвали причини гарантованого блокування кредитних карток великих банків

Чимраз більше клієнтів українських банків стикаються із блокуванням карток та арештом рахунків внаслідок фінансового моніторингу. Часто в результаті таких санкцій вони втрачають чималі суми коштів та можливість в подальшому співпрацювати з банком. Зокрема це стосується тих громадян, які до ладу не можуть пояснити походження грошей на рахунку або мету здійснених переказів.

Які основні причини блокування банківських рахунків?

Найчастіше українські банки припиняють співпрацю з клієнтом та блокують його картки, коли мають підозри щодо нелегального використання рахунку. Зокрема йдеться про:

участь у відмиванні коштів;

нелегальній торгівлі;

шахрайських схемах.

Особливо часто блокують рахунки громадян, яких вважають так званими «дропами». Мова про клієнтів, що продають свої рахунки іншим людям для використання у схемах відмивання грошей.

Що робити якщо вам заблокували картку?

У випадку блокування карток, заморозки переказів та інших санкції фінмоніторингу можна подати на банк до суду. Однак потрібно бути готовим до того, що фінустанова попросить про документальне підтвердження наявних на рахунку коштів, переказів тощо. Таких документів часто не можуть надати навіть клієнти, які не брали участі у шахрайських схемах. Хоча трапляються випадки, коли людина стає шахраєм несвідомо.

Зокрема у сучасній судовій практиці відомі випадки, коли українці продавали невідомим особам біткоїни, отримуючи на свій рахунок певну суму в гривнях. Згодом виявлялося, що так званий покупець з допомогою шантажу вимагав кошти у іншої особи, якій для переказу грошей надавав рахунок продавця біткоїнів. В результаті жертва схеми подавала в суд, вказавши при цьому рахунок, на який переказувала гроші. Цей рахунок арештовували, а його власник не мав жодних доказів на підтвердження своєї невинуватості.

Як захиститися від фінмоніторингу?

Щоб не викликати підозри у банку та не втратити доступ до своїх рахунків, українцям радять притримуватись певних правил. А саме:

не перевищувати ліміт переказів на місяць (зараз – 100 тис. грн);

завчасно вивчати умови обслуговування в банку та не порушувати їх;

перевіряти законодавчі обмеження щодо переказів та дотримуватись їх (наприклад, заборона на перекази громадянам РФ та Білорусі);

чітко вказувати призначення кожного грошового переказу;

відкриваючи рахунок, зазначати мету співпраці з банком, перелік операцій, які плануєте здійснювати, а також окреслювати необхідні вам послуги;

бути чесним з банком щодо обсягу офіційних доходів та максимальних сум можливих переказів.

Дотримуючись цих нескладних правил, ви можете не боятися раптового блокування рахунків чи карток. А навіть якщо таке трапиться, це скоріш за все буде результатом помилки банку і вам швидко вдасться відновити справедливість.