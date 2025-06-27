С 1 сентября в украинских школах планируются изменения: нагрузка станет больше

Украинским школьникам с нового учебного года увеличат нагрузку по одному из важнейших предметов – «Защита Украины». Такое решение было принято в Министерстве образования и науки Украины. Однако согласно приказу №890 от 20 июня 2025 года изменения по количеству часов изучения предмета коснутся лишь части школьников.

Сколько часов МОН выделил на изучение «Защиты Украины»?

Согласно изменениям, внесенным в Типовую образовательную программу заведений общего среднего образования, количество часов «Защиты Украины» увеличат до обязательных 2 часов в неделю. Раньше же на этот предмет выделялось от 1,5 до 2 часов. То есть фактически минимальное количество часов, которое ученики 10-11 классов должны были посвящать этому предмету, увеличили на 0,5 часа.

Когда изменения вступят в силу?

Согласно приказу МОН от 20 июня 2025 года количество часов на изучение предмета «Защита Украины» будет увеличено с начала учебного года 2025-2026. То есть уже с 1 сентября 2025 года все учащиеся старших классов учреждений общего среднего образования будут иметь по меньшей мере 2 урока «Защиты Украины» в неделю.

Зачем учащимся увеличили количество уроков «Защиты Украины»?

Как пояснили в профильном министерстве, решение увеличить погрузку по предмету «Защита Украины» было принято с целью усилить практическую составляющую обучения. Согласно новой программе, учащиеся 10-11 классов вместо теоретических лекций будут посещать региональные учебные центры. Там они смогут пройти практические тренинги и получить новые, важные и актуальные навыки.

За счет увеличения количества часов для изучения предмета «Защита Украины» планируется существенно расширить программу. В частности, в МОН считают необходимым добавить в нее несколько тем по тактической медицине, противодействию дезинформации, технологии беспилотных систем и т.д. Ведь сейчас, когда в Украине продолжается война, каждый гражданин, и школьники не исключение, должен обладать базовыми навыками самозащиты и выживания.