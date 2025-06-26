Эта вещь из прошлого сильно удивит современных детей: когда-то она была у каждого школьника

Для современных школьников, привыкших к удобным шариковым ручкам и ярким тетрадкам, некоторые школьные принадлежности из прошлого выглядят странно или непонятно. Одним из таких предметов был цветной лист бумаги, который размещался в каждой тетради советских школьников. Это была промокашка — важный атрибут обучения, о котором сейчас мало кто из молодежи знает.

Зачем нужна была промокашка?

В те времена ученики писали бумажными ручками с редкими чернилами, которые высыхали медленно. Чтобы избежать пятен на тетрадях и руках, школьники промокали свежий текст специальной бумагой. Промокашка эффективно впитывала избыток чернил и позволяла сохранить аккуратный вид тетради. В более сложных случаях, когда чернила растекались в большие пятна, ее прикладывали после того, как жидкость немного “осаждалась”. Правда, иногда промокашка могла приподнять, и оставить после себя дыру вместо пятна.

Функции промокашки не ограничивались обучением

Несмотря на свое основное предназначение, промокашка имела и другие способы применения:

Ее использовали как материал для поделок, например, снежинок из бумаги. Из нее делали самолетики для игры на переменах. Она служила секретной шпаргалкой. Иногда даже использовалась в качестве блокнота или заметки.

Ее шероховатая поверхность и мягкая структура делали ее удобной для творческих экспериментов.

Немного истории

По одной из версий, промокашку изобрели случайно, когда в 1835 году на бумажной фабрике в Англии не прибавили к смеси клей. Так появилась бумага, непригодная для письма, но отличная для впитывания жидкости. До революции ее называли “клякс-бумага”, позже – просто “промокальная”.

С распространением шариковых ручек промокашка утратила свою актуальность. Чернила новых ручек высыхали мгновенно, поэтому необходимость в дополнительном листе исчезла. Сегодня промокашка — часть истории, ностальгическое воспоминание для тех, кто учился в советских школах.