Ця річ з минулого сильно здивує сучасних дітей: колись вона була у кожного школяра

Для сучасних школярів, які звикли до зручних кулькових ручок і яскравих зошитів, деяке шкільне приладдя з минулого виглядає дивно або незрозуміло. Одним із таких предметів був кольоровий аркуш паперу, який містився у кожному зошиті радянських школярів. Це була промокашка — важливий атрибут навчання, про який нині мало хто з молоді знає.

Навіщо потрібна була промокашка?

У ті часи учні писали паперовими ручками з рідким чорнилом, яке висихало повільно. Щоб уникнути плям на зошитах і руках, школярі промокали свіжий текст спеціальним папером. Промокашка ефективно вбирала надлишок чорнила й дозволяла зберегти акуратний вигляд зошита. У складніших випадках, коли чорнило розтікалося у великі плями, її прикладали після того, як рідина трохи “осідала”. Щоправда, іноді промокашка могла підвести, й залишити по собі дірку замість плями.

Функції промокашки не обмежувалися навчанням

Попри своє основне призначення, промокашка мала й інші способи застосування:

Її використовували як матеріал для саморобок, наприклад, сніжинок з паперу. З неї робили літачки для гри на перервах. Вона служила секретною шпаргалкою. Іноді навіть використовувалась як блокнот або замітки.

Її шорстка поверхня та м’яка структура робили її зручною для творчих експериментів.

Трохи історії

За однією з версій, промокашку винайшли випадково, коли у 1835 році на паперовій фабриці в Англії не додали до суміші клей. Так з’явився папір, непридатний для письма, але чудовий для вбирання рідини. До революції його називали “клякс-папір”, пізніше — просто “промокальний”.

З поширенням кулькових ручок промокашка втратила свою актуальність. Чорнило нових ручок висихало миттєво, тож необхідність у додатковому аркуші зникла. Сьогодні промокашка — це частина історії, ностальгічний спогад для тих, хто навчався у радянських школах.