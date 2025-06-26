Единовременная адресная помощь: некоторые пенсионеры получат до 4000 гривен

Несмотря на вызовы военного времени, уязвимые слои населения в Украине продолжают получать поддержку от международных организаций, благотворителей и местных властей. В частности, в Одессе городской совет принял решение о предоставлении единовременной финансовой помощи определенным категориям граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Кому предоставят помощь и какова ее сумма

5 июня 2025 года рабочая группа по вопросам социальной защиты чернобыльцев Одесского городского совета решила выделить средства на адресную помощь. Это решение направлено на поддержку наиболее уязвимых лиц, которые относятся к категориям, связанным с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС.

Выплаты получат:

Участники ликвидации аварии на ЧАЭС I и II категорий с инвалидностью I группы: 9 человек, пенсия которых составляет менее 9000 грн, получат по 4000 гривен.

Вдовы погибших или умерших чернобыльцев: 5 вдов, чья смерть связана с аварией на ЧАЭС, получат по 2500 гривен.

Общая сумма, предусмотренная на эти выплаты, составляет 48 500 гривен.

Изменения в системе социальной помощи: что ждет пенсионеров с 1 июля

Кроме адресной помощи от местных властей, украинских пенсионеров ожидают и общегосударственные изменения в системе социальных выплат. С 1 июля 2025 года функция назначения и выплаты государственной социальной помощи, которой ранее занимались управления социальной защиты, возлагается на Пенсионный фонд Украины.

Что это означает для получателей помощи:

Передача полномочий. Все вопросы, связанные с социальными выплатами, теперь будут решаться через Пенсионный фонд.

Масштабные проверки. В связи с передачей полномочий, будут проведены масштабные проверки получателей такой помощи. Это может повлиять на тех, кто получает различные виды государственной социальной помощи.

Эти изменения призваны оптимизировать процессы предоставления социальной поддержки, однако потребуют от граждан внимательности к новым правилам и возможным проверкам.