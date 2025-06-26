Одноразова адресна допомога: деякі пенсіонери отримають до 4000 гривень

Попри виклики воєнного часу, вразливі верстви населення в Україні продовжують отримувати підтримку від міжнародних організацій, благодійників та місцевої влади. Зокрема, в Одесі міська рада ухвалила рішення про надання одноразової фінансової допомоги певним категоріям громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Кому нададуть допомогу та яка її сума

5 червня 2025 року робоча група з питань соціального захисту чорнобильців Одеської міської ради вирішила виділити кошти на адресну допомогу. Це рішення спрямоване на підтримку найбільш вразливих осіб, які належать до категорій, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС.

Виплати отримають:

Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС I та II категорій з інвалідністю I групи: 9 осіб, пенсія яких становить менш ніж 9000 грн, отримають по 4000 гривень.

Вдови загиблих або померлих чорнобильців: 5 вдів, чия смерть пов’язана з аварією на ЧАЕС, отримають по 2500 гривень.

Загальна сума, передбачена на ці виплати, становить 48 500 гривень.

Зміни у системі соціальної допомоги: що чекає пенсіонерів з 1 липня

Крім адресної допомоги від місцевої влади, українських пенсіонерів очікують і загальнодержавні зміни в системі соціальних виплат. З 1 липня 2025 року функція призначення та виплати державної соціальної допомоги, якою раніше займалися управління соціального захисту, покладається на Пенсійний фонд України.

Що це означає для отримувачів допомоги:

Передача повноважень. Усі питання, пов’язані з соціальними виплатами, тепер будуть вирішуватися через Пенсійний фонд.

Масштабні перевірки. У зв’язку з передачею повноважень, буде проведено масштабні перевірки отримувачів такої допомоги. Це може вплинути на тих, хто отримує різні види державної соціальної допомоги.

Ці зміни покликані оптимізувати процеси надання соціальної підтримки, проте вимагатимуть від громадян уважності до нових правил та можливих перевірок.