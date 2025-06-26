Українські АЗС оновили ціни на бензин: автомобілісти шоковані новим прайсом

На українських заправках суттєво підвищили ціни на бензин марки А-95. Станом на 25 червня його середня вартість становила 58,91 грн/л. Зауважимо, що днем раніше літр А-95 коштував на 1 копійку дешевше. Якщо ж порівняти актуальну вартість бензину із ціною тижневої давнини, то вона підвищилася аж на 1,26 грн. Адже ще у п’ятницю 20 червня бензином цієї марки можна було заправитися всього за 57,65 грн/л.

Скільки коштує А-95 на заправках України?

Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», найбільші мережі АЗС України продають бензин за ціною від 54 до 61,99 грн/л. Найвища ціна за літр пального на таких заправках:

ОККО, WOG – 61,99 грн;

Shell – 61,95 грн;

SOCAR – 60,66 грн;

«Паралель» – 60,16 грн.

Найбільш бюджетну ціну за літр бензину встановила мережа АЗС «Укр-Петроль». Тут бензин, навіть після суттєвого подорожчання, коштує лише 54 грн/л.

Чи продовжать рости ціни на бензин?

Експерти паливного ринку переконані, що тенденція до зростання цін на бензин лише набирає обертів. В наступні кілька тижнів А-95 встановить новий ціновий рекорд. Зокрема засновник групи «Прайм» Дмитро Льоушкін повідомив, що загальне зростання вартості бензину складе близько 3 грн/л. Враховуючи, що А-95 вже подорожчав на 1,26 грн, то найближчим часом його вартість збільшиться ще на 1,74 грн/л.

Причиною підвищення українськими АЗС цін на бензин є значне збільшення його гуртової вартості, що за минулий тиждень склало аж 5,85%. В грошовому еквіваленті це 2,82 грн на кожен літр. Однак, за словами експерта, таке здорожчання було цілком обґрунтованим з економічної точки зору. Це закономірний наслідок ажіотажу на ринку, що виник через конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

При цьому Льоушкін не вважає ситуацію безнадійною і переконаний, що незабаром старі ціни на бензин повернуться. Тож автомобілістам не варто передчасно здіймати паніку.