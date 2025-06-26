«Киевстар» закрывает ряд своих тарифов: к каким предложениям абоненты больше не смогут подключиться

Один из самых популярных мобильных операторов Украины «Киевстар» 24 июня закрыл некоторые свои контрактные и подписные тарифы. Но это не значит, что ими больше нельзя будет пользоваться. Абоненты, которые пользовались этими предложениями давно или успели подключиться до 24 июня, могут не изменять свой тарифный план. Для них все останется по старинке.

К каким тарифам «Киевстар» больше нельзя будет подключиться?

С 25 июня абоненты «Киевстар» лишились возможности присоединиться к тарифам линейки LOVE UA и ВСЕ ВМЕСТЕ. Вот полный список закрытых тарифных планов:

LOVE UA Сила;

LOVE UA Свет;

LOVE UA Сила Контракт;

LOVE UA Свет Контракт;

LOVE UA Магнит Контракт;

LOVE UA Успех Контракт;

ВСЕ ВМЕСТЕ Сила;

ВСЕ ВМЕСТЕ Мощь;

ВСЕ ВМЕСТЕ Наснага.

О том, что к этим тарифам невозможно будет подключиться уже с 25 июня, в «Киевстаре» предупреждали давно. Так что в ночь с 24 на 25 июня ровно в 00:00 все эти предложения исчезли из перечня тарифных планов «Киевстар».

Для действующих абонентов ничего не изменилось. В них тариф будет действовать и дальше, без каких-либо изменений в количестве пакетных услуг или их стоимости. Что касается тех абонентов, которые не успели подключиться к только что закрытым предложениям, им оператор вскоре предложит новую линейку тарифов на еще более выгодных условиях.

А как на счет тарифов Vodafone?

Второй по количеству абонентов мобильный оператор Украины Vodafone сообщил, что пока не намерен закрывать отдельные линейки тарифов. Повышать цены на существующие пакеты услуг компания также не планирует.

Напомним, что последнее обновление стоимости тарифов в Vodafone произошло только в январе 2025 года. Поэтому в течение следующих нескольких месяцев оператор не будет пересматривать стоимость тарифных планов.