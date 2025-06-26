«Київстар» закриває низку своїх тарифів: до яких пропозицій абоненти більше не зможуть підключитися

Один з найпопулярніших мобільних операторів України «Київстар» 24 червня закрив деякі свої контрактні та передплатні тарифи. Але це не означає, що ними більше не можна буде скористатися. Абоненти, які користувалися цими пропозиціями давно або встигли підключитись до 24 червня, можуть не змінювати свій тарифний план. Для них все залишиться по-старому.

До яких тарифів «Київстар» більше не можна буде підключитися?

З 25 червня абоненти «Київстар» втратили можливість долучитися до тарифів лінійки LOVE UA та ВСЕ РАЗОМ. Ось повний перелік закритих тарифних планів:

LOVE UA Сила;

LOVE UA Світло;

LOVE UA Сила Контракт;

LOVE UA Світло Контракт;

LOVE UA Магніт Контракт;

LOVE UA Успіх Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Сила;

ВСЕ РАЗОМ Міць;

ВСЕ РАЗОМ Наснага.

Про те, що до цих тарифів неможливо буде підключитися вже з 25 червня у «Київстарі» попереджали давно. Тож в ніч з 24 на 25 червня рівно о 00:00 всі ці пропозиції зникли із переліку тарифних планів «Київстар».

Натомість для чинних абонентів нічого не змінилося. В них тариф діятиме і далі, без будь-яких змін у кількості пакетних послуг чи їх вартості. Що ж стосується тих абонентів, які не встигли підключитися до щойно закритих пропозицій, їм оператор незабаром запропонує нову лінійку тарифів на ще більш вигідних умовах.

А як на рахунок тарифів Vodafone?

Другий за кількістю абонентів мобільний оператор України Vodafone повідомив, що наразі не має наміру закривати окремі лінійки тарифів. Підвищувати ціни на вже існуючі пакети послуг компанія також не планує.

Нагадаємо, що останне оновлення вартості тарифів у Vodafone відбулося лише у січні 2025 року. Тож протягом кількох наступних місяців оператор не буде переглядати вартість тарифних планів.