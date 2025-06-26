На какую пенсию можно рассчитывать со средней зарплатой: не хватит даже на самое необходимое

Украинцы, всю жизнь получавшие среднюю зарплату, могут рассчитывать на пенсию в размере всего лишь 5269,9 грн. При этом их стаж должен быть не менее 35 лет. Такой суммы едва хватит на базовый набор продуктов и товаров первой необходимости в месяц. Украинцам рассказали, какую нужно иметь зарплату и стаж, чтобы на пенсии не пришлось считать копейки.

Какая зарплата дает право на достойную пенсию?

Чтобы получать пенсию, которой будет хватать не только на базовый набор самых необходимых товаров, нужно получать зарплату хотя бы на 50% выше средней. По нынешним меркам такая зарплата должна составлять 27883 грн. Тогда, проработав официально 35 лет, можно рассчитывать на пенсию в 7904,9 грн. Если же стаж составит 40 лет – размер пенсии вырастет до 9034,2 грн.

Кто в Украине получает самую высокую и самую низкую пенсии?

По последним данным Пенсионного фонда, количество пенсионеров в Украине сейчас составляет 10 млн 331 тыс. лиц. Из них около 7,5 млн. получает пенсию по возрасту. Все остальные – это так называемые спецпенсионеры, получающие пенсию по инвалидности, потере кормильца и т.д.

Вот какие пенсии им выплачивают:

пенсия по возрасту – в среднем 6085,74грн;

за выслугу лет – 12315,12грн;

по инвалидности – 5364,98грн;

по потере кормильца – 6493,20грн;

социальная пенсия – 2826,49 грн.

Однако есть еще одна категория лиц пенсионного возраста, которым выплачивают даже не пенсию, а пожизненное содержание. Таких пенсионеров всего около 4000 человек и ежемесячно они получают в среднем 108 321,63 грн. Речь о бывших судьях, пенсия которых не рассчитывается по общей формуле. На размер их содержания влияет текущая зарплата их младших коллег. Таким образом, бывшие судьи получают самую высокую в Украине пенсию, которую к тому же повышают каждый раз с увеличением зарплаты действующим судьям.