Украинские АЗС обновили цены на бензин: автомобилисты шокированы новым прайсом

На украинских заправках значительно повысили цены на бензин марки А-95. На 25 июня его средняя стоимость составляла 58,91 грн/л. Заметим, что днем ​​раньше литр А-95 стоил на 1 копейку дешевле. Если сравнить актуальную стоимость бензина с ценой недельной давности, то она повысилась на 1,26 грн. Ведь еще в пятницу, 20 июня, бензином этой марки можно было заправиться всего за 57,65 грн/л.

Сколько стоит А-95 на заправках Украины?

Согласно данным Консалтинговой группы “А-95”, крупнейшие сети АЗС Украины продают бензин по цене от 54 до 61,99 грн/л. Самая высокая цена за литр горючего на следующих заправках:

ОККО, WOG – 61,99 грн;

Shell – 61,95 грн;

SOCAR – 60,66 грн;

«Параллель» – 60,16 грн.

Наиболее бюджетную цену за литр бензина установила сеть АЗС “Укр-Петроль”. Здесь бензин, даже после существенного удорожания, стоит всего 54 грн/л.

Продолжат ли расти цены на бензин?

Эксперты топливного рынка убеждены, что тенденция к росту цен на бензин только набирает обороты. В следующие несколько недель А-95 установит новый ценовой рекорд. В частности, основатель группы «Прайм» Дмитрий Леушкин сообщил, что общий рост стоимости бензина составит около 3 грн/л. Учитывая, что А-95 уже подорожал на 1,26 грн, то в ближайшее время его стоимость увеличится еще на 1,74 грн/л.

Причиной повышения украинскими АЗС цен на бензин является значительное увеличение его оптовой стоимости, что за прошлую неделю составило 5,85%. В денежном эквиваленте это 2,82 грн. на каждый литр. Однако, по словам эксперта, такое удорожание было вполне обоснованным с экономической точки зрения. Это закономерное следствие ажиотажа на рынке, возникшего из-за конфликта между Ираном и Израилем.

При этом Леушкин не считает ситуацию безнадежной и уверен, что вскоре старые цены на бензин вернутся. Так что автомобилистам не стоит преждевременно поднимать панику.