Украинские АЗС обновили цены на бензин: автомобилисты шокированы новым прайсом
Эксперты обещают повышение стоимости А-95 еще почти на 2 грн за литр, при этом бензин уже подорожал более чем на 1 грн.
На украинских заправках значительно повысили цены на бензин марки А-95. На 25 июня его средняя стоимость составляла 58,91 грн/л. Заметим, что днем раньше литр А-95 стоил на 1 копейку дешевле. Если сравнить актуальную стоимость бензина с ценой недельной давности, то она повысилась на 1,26 грн. Ведь еще в пятницу, 20 июня, бензином этой марки можно было заправиться всего за 57,65 грн/л.
Сколько стоит А-95 на заправках Украины?
Согласно данным Консалтинговой группы “А-95”, крупнейшие сети АЗС Украины продают бензин по цене от 54 до 61,99 грн/л. Самая высокая цена за литр горючего на следующих заправках:
- ОККО, WOG – 61,99 грн;
- Shell – 61,95 грн;
- SOCAR – 60,66 грн;
- «Параллель» – 60,16 грн.
Наиболее бюджетную цену за литр бензина установила сеть АЗС “Укр-Петроль”. Здесь бензин, даже после существенного удорожания, стоит всего 54 грн/л.
Продолжат ли расти цены на бензин?
Эксперты топливного рынка убеждены, что тенденция к росту цен на бензин только набирает обороты. В следующие несколько недель А-95 установит новый ценовой рекорд. В частности, основатель группы «Прайм» Дмитрий Леушкин сообщил, что общий рост стоимости бензина составит около 3 грн/л. Учитывая, что А-95 уже подорожал на 1,26 грн, то в ближайшее время его стоимость увеличится еще на 1,74 грн/л.
Причиной повышения украинскими АЗС цен на бензин является значительное увеличение его оптовой стоимости, что за прошлую неделю составило 5,85%. В денежном эквиваленте это 2,82 грн. на каждый литр. Однако, по словам эксперта, такое удорожание было вполне обоснованным с экономической точки зрения. Это закономерное следствие ажиотажа на рынке, возникшего из-за конфликта между Ираном и Израилем.
При этом Леушкин не считает ситуацию безнадежной и уверен, что вскоре старые цены на бензин вернутся. Так что автомобилистам не стоит преждевременно поднимать панику.