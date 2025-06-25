«Заткнула за пояс» даже электрокары: Mazda создала революционный бестопливный двигатель

Ведущий японский автопроизводитель Mazda совершил самый настоящий прорыв. Компания создала уникальный высокотехнологичный двигатель, работающий без топлива. При этом он не вредит окружающей среде, не выбрасывая в атмосферу вредных веществ.

Как работает чудо-двигатель?

Революционный двигатель от культового японского бренда Mazda не нуждается в традиционном топливе. Более того, его даже не нужно заряжать. Новинка работает на роторном принципе и, в отличие от обычных поршневых моторов, способен обеспечить бесперебойную, а главное – экологическую генерацию энергии.

Представленный Mazda двигатель – это разработка, базирующаяся на собственной технологии бренда, созданной еще в 1960-х годах. Самыми яркими представителями этой технологии модели RX-7 и RX-8. Именно благодаря им роторная технология в свое время приобрела бешеную популярность.

Сейчас Mazda адаптировала уже прославленную концепцию под реалии настоящего. Новейшая версия роторного двигателя не требует ни капли горючего, при этом производит вполне достаточно энергии для слаженной работы аккумулятора. Таким образом, из силовой установки двигатель превращается в своего рода генератор, продлевая срок службы и повышая безопасность для окружающей среды.

Почему роторные двигатели сейчас как раз «в тему»?

На фоне активного внедрения экологичных двигателей в рамках так называемого «зеленого курса» Евросоюза, разработка Mazda актуальна, как никогда. С роторными зигунами вполне реально претворить в жизнь планы ЕС по достижению углеводной нейтральности к 2050 году.

Переход на электрокары, также вписывающиеся в «зеленый сценарий» – дело затратное. Вместо этого роторный двигатель – не только экологичный, но и более бюджетный вариант. Компантный двигатель с высокими показателями эффективности, не требующий ни горючего, ни электроэнергии – это существенная экономия на инфраструктуре. А еще такой двигатель – отличная альтернатива для тех, кто пока не готов променять традиционный автомобиль на электрокар.