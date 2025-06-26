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Nothing Phone (3) протестували в популярному тесті

GSMinfo26.06.2025
Nothing Phone (3)

Незадовго до презентації Nothing Phone (3) відзначився на сайті Geekbench. Публікація результатів тестування не тільки підтвердила, що смартфон побудований на базі процесора Snapdragon 8s Gen 4, але і дозволила оцінити його реальну продуктивність.

Згідно з протоколом випробувань, в конфігурації з 16 ГБ оперативної пам’яті гаджет набрав 2076 і 6577 балів в одно- і багатопотоковій дисципліні відповідно. Для порівняння: результат Nothing Phone (2) в тому ж бенчмарку склав 1789 і 4612 балів.

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Раніше інсайдери розповіли про інші характеристики смартфона. Очікується, що новинку оснастять 6,7-дюймовим AMOLED-екраном з частотою оновлення 120 Гц і тильною камерою з трьома модулями по 50 Мп (основний, ультраширококутний і телефото). За автономність пристрою повинен відповідати акумулятор ємністю 5150 мАг з підтримкою 100-ватної швидкої зарядки.

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GSMinfo26.06.2025
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