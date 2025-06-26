Nothing Phone (3) протестували в популярному тесті

Незадовго до презентації Nothing Phone (3) відзначився на сайті Geekbench. Публікація результатів тестування не тільки підтвердила, що смартфон побудований на базі процесора Snapdragon 8s Gen 4, але і дозволила оцінити його реальну продуктивність.

Згідно з протоколом випробувань, в конфігурації з 16 ГБ оперативної пам’яті гаджет набрав 2076 і 6577 балів в одно- і багатопотоковій дисципліні відповідно. Для порівняння: результат Nothing Phone (2) в тому ж бенчмарку склав 1789 і 4612 балів.

Раніше інсайдери розповіли про інші характеристики смартфона. Очікується, що новинку оснастять 6,7-дюймовим AMOLED-екраном з частотою оновлення 120 Гц і тильною камерою з трьома модулями по 50 Мп (основний, ультраширококутний і телефото). За автономність пристрою повинен відповідати акумулятор ємністю 5150 мАг з підтримкою 100-ватної швидкої зарядки.