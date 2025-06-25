Чи перейде Audi повністю на електромобілі: компанія розповіла про плани на майбутнє

Сьогодні майже кожна компанія вже має у асортименті електромобілі або гібриди. Мовляв, за цим майбутнє. Відомий концерн Audi теж планував відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння, але днями у компанії повідомили про зміну планів та стратегії розвитку. Audi офіційно переглянула свою стратегію повного переходу на електромобілі. Компанія більше не планує остаточно відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння до 2033 року. Новий CEO Гернот Делльнер заявив, що компанія обирає гнучкість і реалістичний підхід, орієнтуючись на ринкові потреби та темпи розвитку інфраструктури.

Що зміниться у стратегії Audi?

Замість згортання лінійки з ДВС у 2025 році, Audi планує у 2024–2026 роках запустити нові моделі з бензиновими двигунами та plug-in гібридами. Компанія хоче зберегти операційну гнучкість щонайменше на 7–10 років.

Ключові оновлення в модельному ряду:

Моделі A1 та Q2 будуть зняті з виробництва. A3 та Q3 стануть базовими пропозиціями. A8, Q7 і Q8 залишаться флагманами. Можливий запуск нового великого позашляховика Q9. 5. На 2026 рік заплановано електричну версію Audi A3. Бюджетної моделі на основі Volkswagen ID.2 не буде.

Також Audi інвестує €28 млрд у цифровізацію та електрифікацію, з яких дві третини коштів буде вкладено до 2027 року. Компанія очолить розробку електричної платформи SSP для всієї групи Volkswagen. Перші моделі на її основі очікуються у 2027–2028 роках.

Тимчасові труднощі на фоні змін

Попри активний розвиток, продажі компанії знизилися. У Великій Британії з початку року реалізовано на 17,75% менше автомобілів, ніж торік. У травні падіння склало 24% рік до року. Audi вірить, що адаптивна стратегія дозволить компанії ефективніше реагувати на ринкові виклики та одночасно розвивати як електричні, так і класичні моделі.