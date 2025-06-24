Щелкают крокодилов как орешки и не гнушаются убийством себе подобных: кто ты, самая жестокая птица планеты

В это трудно поверить, но в болотах африки существует птица, которая любит лакомиться молодыми прокодилами. Она щелкает их как орешки своим гигантским клювом, а если кто-то попытается ей помешать – сопернику не жить. Даже если этот соперник принадлежит к тому же виду и является ее братом или сестрой. Что это за птица, как она выглядит и почему прибегает к таким безжалостным поступкам?

Нильский клювокрыл во всей красе

Да, клювокрыл из «Гарри Поттера» имеет рального прототипа. Внешне нильский клювокрыл очень похож на животное, описанное в книге. Рост около 1,5 метра, размах крыльев 2,3 метра, а еще невероятно сильный клюв, которым он способен мгновенно прокусить добыче глотку.

Правда ни в книге, ни в фильме о юном волшебнике клювокрыл не использовал свои хищные таланты. Реальная же африканская птица с болот Нила не сдерживает первобытных инстинктов.

Нильский клювокрыл способен живьем проглотить огромную рыбину или маленького крокодиленка, даже не моргнув глазом. Его мгновенная реакция и мощные, словно металлические, челюсти за доли секунды ломают позвоночник рептилии, не оставляя ей никаких шансов на выживание.

Где водится нильский клювокрыл?

Встретить самую опасную птицу Африки можно на болотах Южного Судана, Уганды, Руанды и Замбии, близ реки Нил. Однако, чтобы ее отыскать, придется изрядно постараться, ведь в дикой природе представителей этого вида осталось всего около 5000 особей.

Но если желание увидеть клювокрыла в вас слишком уж сильно, его можно найти в зоопарке Пайри Дайза в Бельгии. Работники этого зоопарка – одни из немногих нашли способ приручить эту ужасающую птицу.

Братоубийство у клювокрыла в крови

Если вам казалось, что все самое ужасное о клювокрыле вы уже услышали, то это не так. Представители этого вида имеют привычку убивать своих более слабых братьев и сестер, чтобы завладеть всеми ресурсами родителей. Прежде всего, таким образом они могут получить больше пищи, что в суровой африканской фауне является главным условием выживания. И хоть братоубственные дуэли – это зрелище не для слабонервных, именно таким образом клювокрылу удается выжить и прожить аж до 30-35 лет.