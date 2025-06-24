Лускають крокодилів як горішки і не гребують вбивством собі подібних: хто ти, найжорстокіший птах планети

У це важко повірити, але у болотах африки існує птах, що любить ласувати молодими прокодилами. Він лускає їх наче горішки своїм велетенським дзьобом, а якщо хтось спробує йому завадити – супернику не жити. Навіть якщо цей суперник належить до того ж виду і є його братом чи сестрою. Що це за птах, як він виглядає і чому вдається до таких безжальних вчинків?

Нільський дзюбокрил в усіх красі

Так, дзюбокриз із «Гаррі Поттера» має рального прототипа. Зовні нільський дзюбокрил дуже схожий на тварину, описану в книзі. Зріст близько 1,5 метри, розмах крил 2,3 метри, а ще неймовірно сильний дзьб, яким він здатен миттєво прокусити горлянку здобичі.

Щоправда ані в книзі, ані у фільмі про юного чарівника дзюбокрил не використовував свою хижі таланти. Реальний же африканський птах з боліт Нілу геть не стримує первісних інстинктів.

Нільський дзюбокрил здатен живцем проковтнути величезну рибину чи маленьке крокодиленя, навіть не змигнувши оком. Його миттєва реакція та потужні, наче металеві, щелепи за долі секунди ламають хребет рептилії, не залишаючи їй жодних шансів на виживання.

Де водиться нільський дзюбокрил?

Зустріти найнебезпечнішого птаха Африки можна на болотах Південного Судану, Уганди, Руанди та Замбії, поблизу ріки Ніл. Однак, щоб його відшукати, доведеться добряче постаратися, адже в дикій природі представників цього виду залишилося всього близько 5000 особин.

Та якщо бажання побачити дзюбокрила у вас надто вже велике, його можна знайти у зоопарку Пайрі Дайза, що в Бельгії. Працівники цього зоопарку – одні з небагатьох знайшли спосіб приручити цього страхітливого птаха.

Братовбивство у дзюбокрила в крові

Якщо вам здавалося, що все найжахливіше про дзюбокрила ви вже почули, то це не так. Представники цього виду мають звичку вбивати своїх слабших братів та сестер, щоб заволодіти всіма ресурсами батьків. Перш за все таким чином вони можуть отримати більше їжі, що у суворій африканській фауні є головною умовою виживання. І хоч братовчивчі дуелі – це видовище не для слабкодухих, саме таким чином дзюбокрилу вдається вижити та прожити подекуди аж до 30-35 років.