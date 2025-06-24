Ветви соседского дерева уже заглядывают в ваш двор: законно ли их спилить

Дерево из соседнего участка затеняет часть вашего огорода или дачи, тем самым создавая тень и ввиду правильного роста растений. Более того, из его ветвей падают листья и плоды, что угрожает самопосевом. Оказывается у вас есть полное право спилить часть дерева, которая незаконно пересекла границу вашей территории. Однако есть определенные нюансы, которые стоит учесть, чтобы владелец дерева не затягивал вас по судам.

При каких условиях можно спилить ветки соседского дерева?

Как пояснили в Земельном фонде Украины, спилить ветки дерева с оказавшихся на вашей территории смежного участка можно только если они мешают использовать участок по целевому назначению. Причем это правило касается не только ветвей, но и корней дерева, например когда дерево закрывает от солнца растения или своими корнями мешает им прорасти.

Решая, следует ли спилить часть соседского дерева, следует также принять во внимание его расположение, которое оговаривают определенные нормативы. А именно:

расстояние от границы соседского участка до ствола дерева, высотой до 3 метров, должно быть не менее 2 метров;

если высота дерева больше 3 метров, расстояние должно быть не менее 4 метров.

В случае, когда эти нормы нарушены, это служит своего рода подкреплением права владельца участка спилить лишние для него ветви.

Как урегулировать вопрос и избежать встречного судебного иска?

Самопроизвольное спиливание веток дерева, растущего на смежном участке, может закончиться его гибелью. Тогда владелец будет иметь полное право подать на вас в суд за причинение материального ущерба. Чтобы избежать такого развития событий, стоит предупредить соседа о ваших намерениях, отправив заказное письмо с уведомлением о получении.

В письме должно содержаться требование об устранении нарушения. Если сосед никак не отреагирует на ваше требование, а дерево и дальше будет мешать полноценному использованию участка, вы имеете полное право урегулировать этот вопрос самостоятельно. В таком случае закон на вашей стороне и владелец дерева уже ни в чем не сможет вас обвинить.