Гілки сусідського дерева вже заглядають у ваш двір: чи законно їх спиляти

Дерево із сусідської ділянки затіняє частину вашого городу чи дачі, тим самим створюючи тінь та зважаючи правильно рости рослинам. Ба більше, з його гілок падає листя та плоди, що загрожує самопосівом. Виявляється у вас є повне право спиляти, частину дерева, яка незаконно перетнула межу вашої території. Однак, є певні нюанси, які варто врахувати, щоб власник дерева не затягав вас по судах.

За яких умов можна спиляти гілки сусідського дерева?

Як пояснили у Земельному фонді України, спиляти гілки дерева із суміжної ділянки, що опинилися на вашій території, можна лише якщо вони заважають використовувати ділянку за цільовим призначенням. Причому це правило стосується не лише гілок, а й коренів дерева, наприклад, коли дерево закриває від сонця рослини або своїми коренями заважає їм прорости.

Вирішуючи, чи варто спиляти частину сусідського дерева, варто також взяти до уваги його розташування, яке обумовлюють певні нормативи. А саме:

відстань від межі сусідської ділянки до стовбура дерева, висотою до 3 метрів, повинна бути не меншою за 2 метри;

якщо висота дерева більша за 3 метри, відстань повинна бути щонайменше 4 метри.

У випадку, коли ці норми порушені, це слугує свого роду підкріпленням права власника ділянки спиляти зайві для нього гілки.

Як врегулювати питання і уникнути зустрічного судового позову?

Самовільне спилювання гілок дерева, що росте на суміжній ділянці, може закінчитися його загибеллю. Тоді власник матиме повне право подати на вас у суд за завдання матеріальної шкоди. Щоб уникнути такого розвитку подій, варто попередити сусіда про ваші наміри, надіславши рекомендованого листа з повідомленням про отримання.

У листі повинна міститися вимога щодо усунення порушення. Якщо сусід жодним чином не відреагує на вашу вимогу, а дерево й надалі заважатиме повноцінному використанню ділянки, ви маєте повне право врегулювати це питання самостійно. В такому випадку закон на вашому боці й власник дерева вже ні в чому не зможе вас звинуватити.