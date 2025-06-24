В Украине с 1 июля изменят порядок выплаты социальных пособий: какие нововведения ожидают граждан

С 1 июля 2025 года назначением большинства социальных пособий будет заниматься Пенсионный фонд Украины. Это нововведение никак не повлияет ни на право граждан на выплаты, ни на их размер. Однако процедура оформления выплат станет более простой и прозрачной.

ПФУ возьмет все в свои руки

Согласно постановлению Кабмина № 720, принятому 18 июня 2025 года, теперь ПФУ, кроме выплаты пенсий, будет заниматься также выплатой большинства соцпомощ. Таким образом, пенсионный фонд переберет на себя часть полномочий Министерства социальной политики.

Более того, ПФУ будет активно взаимодействовать с банками, которые будут регулярно сообщать ведомство о физической идентификации получателей выплат. Таким образом, все функции будут сосредоточены в одном-единственном учреждении, что значительно упростит систему учета и администрирования выплат, лишая украинцев ряда никому не нужных бюрократических процедур.

Как с 1 июля подать заявку на выплаты?

Одним из важнейших новшеств с 1 июля станет введение единого заявления на получение соцпомощи. Теперь все соискатели финансовой поддержки от государства будут подавать заявление обобщенной формы, в которой будут указывать тип нужной им выплаты. При этом список документов, необходимых для назначения таких выплат, останется неизменным.

Ниже представлен полный перечень выплат, которые с 1 июля будет назначаться Пенсионным фондом:

гражданам пенсионного возраста, не имеющим соответствующего стажа;

лицам с инвалидностью I, II и III групп;

малообеспеченным семьям;

детям, потерявшим кормильца;

одиноким пожилым людям или с инвалидностью, нуждающимся в уходе;

ветеранам Второй мировой войны;

военнослужащим и правоохранителям, получающим пенсию за выслугу лет;

детям с инвалидностью и доплатой, предназначенной по уходу за ними.

Подать заявление на назначение выплат украинцы смогут в сервисном центре ПФУ, ЦНАПе, посредством электронной почты или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.