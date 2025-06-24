В Україні з 1 липня змінять порядок виплати соціальних допомог: які нововведення запровадять 

З 1 липня 2025 року призначенням більшості соціальних допомог займатиметься Пенсійний фонд України. Це нововведення ніяк не вплине ані на право громадян на виплати, ані на їх розмір. Однак процедура оформлення виплат стане значно простішою та прозорішою.

ПФУ візьме все у свої руки

Згідно з постановою Кабміну № 720, прийнятою 18 червня 2025 року, тепер ПФУ, окрім виплати пенсій, займатиметься також виплатою більшості соцдопомог. Таким чином пенсійний фонд перебере на себе частину повноважень Міністерства соціальної політики.

Ба більше, ПФУ активно взаємодіятиме із банками, які регулярно повідомлятимуть відомство про фізичну ідентифікацію отримувачів виплат. Таким чином усі функції будуть зосереджені в одній-єдиній установі, що значно спростить систему обліку та адміністрування виплат, позбавляючи українців низки нікому не потрібних бюрократичних процедур.

Як з 1 липня подати заявку на виплати?

Одним із найважливіших нововведень з 1 липня стане запровадження єдиної заяви на отримання соцдопомоги. Тепер усі претенденти на фінансову підтримку від держави подаватимуть заяву узагальненої форми, в якій будуть вказувати тип потрібної їм виплати. При цьому перелік документів, необхідних для призначення таких виплат, залишиться незмінним.

Нижче подано повний перелік виплат, які з 1 липня призначатиме Пенсійний фонд:

громадянам пенсійного віку, що не мають відповідного стажу;

особам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп;

малозабезпеченим родинам;

дітям, які втратили годувальника;

самотнім людям похилого віку або з інвалідністю, які потребують догляду;

ветеранам Другої світової війни;

військовослужбовцям та правоохоронцям, що отримують пенсію за вислугу років;

дітям з інвалідністю та доплатою, призначеною на догляд за ними.

Подати заяву на призначення виплат українці зможуть у сервісному центрі ПФУ, ЦНАПі, за допомогою електронної пошти або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду.