В Украине изменили правила отсрочки для одной категории мужчин: теперь не три месяца

На фоне активной фазы мобилизации в Украине и многочисленных изменений в законодательстве многие работники сферы образования волнуются, останется ли их право на отсрочку. В средствах массовой информации снова ходят слухи о “тотальной мобилизации” учителей этим летом. Действительно ли ситуация так сложна? Рассказываем.

Отсрочка для педагогов: что изменилось?

Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук подтвердил, что правительство обновило правила предоставления отсрочки от мобилизации для работников образования. Согласно последним постановлениям, право на бронирование и отсрочку имеют:

Учителя и преподаватели общеобразовательных учреждений. Работники профессионального (профессионально-технического) образования. Преподаватели профессиональных колледжей и других учебных заведений. Научные сотрудники с научной степенью в вузах, академических учреждениях или исследовательских организациях.

Отсрочка предоставляется на 12 месяцев, однако не дольше, чем будет продолжаться общая мобилизация. Чтобы ее получить, работник должен быть официально трудоустроен и иметь не менее 0,75 ставки на момент подачи документов.

Что нужно сделать педагогам, чтобы получить или продлить отсрочку?

Процедура представления документов четкая. Работник образования должен:

Подать заявление в ТЦК (территориальный центр комплектования). Предоставить справку с основного места работы с указанием должности и загруженности (свыше 0,75 ставки). В случае продления срока мобилизации, не позднее 7 дней до окончания действующей отсрочки, повторно подать документы для ее обновления.

Отсрочка не предоставляется автоматически. Без повторного предоставления подтверждения на продолжение учитель или преподаватель теряет бронирование.

Будет ли “тотальная мобилизация” педагогов летом 2025 года?

По состоянию на июнь 2025 года никаких официальных заявлений по этому поводу не было. Однако, с учетом нового закона о мобилизации и уменьшении перечня подлежащих бронированию профессий, вопрос отсрочки стал более бюрократическим.

Некоторые эксперты предупреждают, что в случае значительного обострения ситуации на фронте, список подлежащих отсрочке категорий может быть пересмотрен.