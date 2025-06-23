Чому у Windows практично немає альтернативи

Операційна система Windows по праву вважається найпопулярнішою в світі. І фактично, у неї немає альтернатив. Стоп. Є, звичайно ж, ще продукт від Apple – Mac OS, яка може конкурувати з Windows, але там багато нюансів. Якщо порівнювати дві дані ОС, то розклад приблизно 30 на 70% відповідно на користь продукту Microsoft.

Так, є ще ціла гора збірок на Linux, але це дуже специфічні операційні системи, які не можуть закрити відразу всі питання. А ось в цьому і одна з важливих причин відсутності альтернатив у Windows – саме ОС від Microsoft здатна закрити всі потреби: від звичайного використання ПК до геймінгу в найновіші ігри.

Так склалося історично

Фактично, Windows була першою успішною комерційною операційною системою. Ні, перші версії ОС не були такими успішними і дуже сильно критикувалися, але спільні розробки гіганта IBM і Microsoft дозволили задати стандарти і створити симбіоз апаратного і програмного забезпечення.

У той час як інші ОС розвивалися, але їх розвиток був дуже повільним. Тому безліч програм писалося саме під Windows, як під найшвидше зростаючу операційну систему. Такі назви, як Windows 3.11, Windows 95, 98, Me, XP і так далі… Хтось пам’ятає хоч якусь версію MacOS? Так, напевно, тільки ті, хто є фанатом «яблучних» продуктів. А про Linux і його похідні тут просто можна промовчати.

Багато програм і зовсім існують тільки під Windows, а зворотна сумісність даної ОС дозволяє запускати старі версії програм на новій ОС.

Цього року виповниться 40 років, як корпорація Microsoft займається операційною системою Windows – це дуже великий термін. За цей час було проведено тисячі досліджень і розробок, і якщо раптом зараз хтось захоче з нуля створити альтернативу Windows, то навряд чи зможе це зробити навіть за 10 років. Можливо, з розвитком штучного інтелекту щось подібне і з’явиться, але чи буде в цьому практичний сенс?

Широка апаратна підтримка

Уявімо собі, що ви виробник якогось обладнання, яке підключається до комп’ютера. Крім апаратного забезпечення вам потрібно створити ще й програмне – під всі операційні системи. Що складно і непередбачувано, якщо це не Windows.

Іноді просто на пристрої немає драйверів і необхідного софту. Виробники не вважають за потрібне підтримувати якусь збірку Linux. Ні, їм не лінь. Через велику різноманітність дистрибутивів Linux виробник просто не буде розробляти софт під цю систему, щоб згодом не отримувати рекламації від користувачів у разі виникнення помилок. А деякі ще можуть подати і до суду.

Широкі мультимедійні можливості

Вже починаючи з Windows 3.11 операційна система почала підтримку мультимедіа. Тобто комп’ютери стали позиціонуватися не тільки для роботи, але і для ігор та розваг. Хоч і 3.11 версія була, по факту, оболонкою для DOS.

Але постійна підтримка і поліпшення мультимедійних можливостей зробили Windows найкращою операційною системою. А багато програм так і створюються тільки під Windows – особливо ті, які працюють з відео та графікою.

А ігри? Це взагалі окрема пісня. Тут особливо не розгуляєшся – найчастіше вибір між ігровою консоллю і потужним комп’ютером з Windows. Розробники ігор дійсно рідко адаптують свої продукти під інші операційні системи, тому що в цьому мало сенсу. Але все ж є невеликі виходи: завдяки Steam і різним емуляторам грати на Linux стало значно простіше. Звичайно, не всі ігри працюють ідеально, але можливості для геймінгу на Linux з кожним роком стають все ширшими.

Також варто розуміти, що переважна більшість комп’ютерів для бізнесу також працюють на цій ОС. Написано тисячі програм, існує єдина екосистема Windows. Ну і звичайно ж звичка користувачів — хіба хтось буде використовувати іншу ОС?

А що з іншими ОС?

MacOS – хороша, але не така популярна. Програмного забезпечення достатньо, але не все є. Плюс прив’язка до дорогого заліза. Але у MacOS є окрема «секта» користувачів, і дана ОС також динамічно розвивається. Але навряд чи колись обійде «вінду».

Linux і його похідні – тут все занадто розрізнене. Існують десятки основних і сотні різних дистрибутивів, заснованих на Linux. І немає єдиного якогось фактора розвитку. От якби була одна ОС на Linux, то було б все інакше, але ядро має відкритий вихідний код, і багато хто розробляє на ній свої збірки. До того ж, є певні складнощі з налаштуванням Linux – все одно користувачеві доведеться колись лазити в командний рядок і виконувати там ті чи інші дії.

А ще… А більше-то й немає нічого, по суті. Є ОС від Chrome, але вона, скоріше, є браузером.