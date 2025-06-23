Експерти розповіли, як за номером телефону одразу зрозуміти, що телефонує шахрай

Кількість телефонних шахрайств в Україні продовжує зростати. Аферисти постійно вигадують нові схеми, щоб ввести людей в оману й виманити гроші. Один із найпростіших, але водночас ефективних способів захисту — це уважність до номерів, з яких надходять дзвінки.

На які номери краще не відповідати?

В першу чергу підозри мають викликати міжнародні номери з невідомих країн. Якщо ви бачите виклик із міжнародним кодом, наприклад: +234 (Нігерія), +375 (Білорусь) або інші малознайомі напрямки — велика ймовірність, що це шахрайська схема.

Аферисти часто використовують номери, що імітують іноземні дзвінки, аби створити ілюзію важливості виклику. У деяких випадках людина передзвонює і тоді з її рахунку знімаються кошти за міжнародний дзвінок.

Підозрілими можуть бути й київські номери з кодом +38044. Столичний код усе частіше використовують у шахрайських схемах. Якщо вам телефонують з такого номера, але ви не маєте знайомих у столиці, то краще відхилити дзвінок і перевірити номер через Google або спеціальні сервіси.

Також шахраї дедалі частіше імітують офіційні сервісні номери банків, мобільних операторів чи служб доставки. Наприклад, можуть надходити дзвінки з чотири- або п’ятизначних номерів, які схожі на справжні.

Як не потрапити у пастку аферистів?

Перевірте код країни: перші цифри після “+” позначають країну. Для України — це +380. Офіційні коди українських операторів:

Київстар — +380 67, 68, 96, 97, 98, 77. Vodafone — +380 50, 66, 95, 99, 75. Lifecell — +380 63, 73, 93.

Уникайте зворотного дзвінка на невідомі номери, навіть якщо дзвінок був пропущений кілька разів. Це поширений трюк. Вас провокують передзвонити, після чого знімаються кошти.

Ніколи не повідомляйте особисті дані телефоном: CVV-код, ПІН-код, логіни, паролі, коди з SMS. Справжні представники банків чи сервісів цього не запитують.