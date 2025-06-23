В Україні змінили правила відстрочки для однієї категорії чоловіків: тепер не три місяці

На тлі активної фази мобілізації в Україні та численних змін до законодавства, багато працівників сфери освіти хвилюються, чи залишиться в силі їхнє право на відстрочку. У засобах масової інформації знову ширяться чутки про “тотальну мобілізацію” вчителів цього літа. Чи дійсно ситуація така складна? Розповідаємо.

Відстрочка для освітян: що змінилося?

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук підтвердив, що Уряд оновив правила надання відстрочки від мобілізації для працівників освіти. Згідно з останніми постановами, право на бронювання та відтермінування мають:

Вчителі та викладачі загальноосвітніх закладів. Працівники професійної (професійно-технічної) освіти. Викладачі фахових коледжів та інших закладів освіти. Наукові співробітники з науковим ступенем у вишах, академічних установах або дослідницьких організаціях.

Відстрочка надається на 12 місяців, однак не довше, ніж триватиме загальна мобілізація. Щоб її отримати, працівник має бути офіційно працевлаштованим і мати не менше 0,75 ставки на момент подачі документів.

Що потрібно зробити освітянам, щоб отримати або продовжити відстрочку?

Процедура подання документів є чіткою. Працівник освіти повинен:

Подати заяву до ТЦК (територіального центру комплектування). Надати довідку з основного місця роботи із зазначенням посади та навантаження (понад 0,75 ставки). У разі продовження терміну мобілізації, не пізніше ніж за 7 днів до закінчення чинної відстрочки, повторно подати документи для її оновлення.

Відстрочка не надається автоматично. Без повторного подання підтвердження на продовження вчитель або викладач втрачає бронювання.

Чи буде “тотальна мобілізація” освітян влітку 2025?

Станом на червень 2025 року, жодних офіційних заяв з цього приводу не було. Однак, з урахуванням нового закону про мобілізацію та зменшення переліку професій, які підлягають бронюванню, питання відстрочки стало більш бюрократичним.

Деякі експерти попереджають, що у випадку значного загострення ситуації на фронті, список категорій, які підлягають відстрочці, може бути переглянутий.