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В Украине изменят правила пользования общественным транспортом: как будет работать новая льготная система проезда

Льготники перестанут быть для перевозчиков пассажирами «второго сорта», которыми можно пренебрегать.

Дайнеко Наталія18.06.2025

В Украине скоро могут изменить систему проезда в общественном транспорте для ветеранов. Такое предложение нардепы высказали в законопроекте №5651-2, в котором говорится о льготах и ​​механизме оплаты ветеранами проезда. Что предложили народные избранники и какова цель изменения существующей системы льготного проезда?

Как ветераны будут рассчитываться за проезд?

Авторы соответствующего законопроекта предлагают вести специальные карты, с помощью которых ветераны или другие льготники будут рассчитываться за проезд. Таким образом, средства на проезд будут передаваться не определенным субъектам хозяйствования, а напрямую самому льготнику. Это, в свою очередь, поможет остановить немало коррупционных схем по отмыванию денег, выделяемых на проезд льготников.

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Чтобы получить деньги на льготный проезд, ветеран или другой льготник, прежде всего, должен будет верифицировать себя через ЦНАП. Это нужно, чтобы льготами не пользовались люди с поддельными документами. После верификации льготникам на специальные карты будут начисляться средства, которые можно использовать только на оплату проезда в общественном транспорте. Причем, перечень транспорта будет ограничиваться исключительно лицензированными перевозчиками.

В автобусах, троллейбусах и маршрутках установят специальные валидаторы для льготников. Рассматривается возможность создания другой автоматизированной системы, которой льготники смогут воспользоваться для оплаты проезда. Ее можно будет установить на телефон, например, в виде мобильного приложения, обеспечив себе возможность безналичной оплаты проезда. Кроме того, эта система будет вести учет поездок ветеранов и других льготников, благодаря чему можно будет регулярно собирать данные о потребности в льготном проезде.

Льготников перестанут считать пассажирами «второго сорта»?

Цель усовершенствования системы льготного проезда состоит не только в социальной поддержке ветеранов и других представителей льготных категорий. Благодаря внедрению предложенной в законопроекте системы льготники перестанут быть для перевозчиков второсортными пассажирами. Им больше не будут отказываться в возможности льготного проезда и не обращаться с ними как небывало.

Перевозчик будет уверен, что получит свои средства за проезд ветерана и перестанет относиться к нему как к навязчивому пассажиру, который хочет воспользоваться его даром. Более того, новый подход к льготной оплате проезда позволит более четко определить сумму, которую необходимо выделять из бюджета на проезд льготников. Таким образом, государственные средства будут идти куда нужно и не будут «убегать сквозь пальцы».

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Дайнеко Наталія18.06.2025
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