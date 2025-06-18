В Украине изменят правила пользования общественным транспортом: как будет работать новая льготная система проезда

В Украине скоро могут изменить систему проезда в общественном транспорте для ветеранов. Такое предложение нардепы высказали в законопроекте №5651-2, в котором говорится о льготах и ​​механизме оплаты ветеранами проезда. Что предложили народные избранники и какова цель изменения существующей системы льготного проезда?

Как ветераны будут рассчитываться за проезд?

Авторы соответствующего законопроекта предлагают вести специальные карты, с помощью которых ветераны или другие льготники будут рассчитываться за проезд. Таким образом, средства на проезд будут передаваться не определенным субъектам хозяйствования, а напрямую самому льготнику. Это, в свою очередь, поможет остановить немало коррупционных схем по отмыванию денег, выделяемых на проезд льготников.

Чтобы получить деньги на льготный проезд, ветеран или другой льготник, прежде всего, должен будет верифицировать себя через ЦНАП. Это нужно, чтобы льготами не пользовались люди с поддельными документами. После верификации льготникам на специальные карты будут начисляться средства, которые можно использовать только на оплату проезда в общественном транспорте. Причем, перечень транспорта будет ограничиваться исключительно лицензированными перевозчиками.

В автобусах, троллейбусах и маршрутках установят специальные валидаторы для льготников. Рассматривается возможность создания другой автоматизированной системы, которой льготники смогут воспользоваться для оплаты проезда. Ее можно будет установить на телефон, например, в виде мобильного приложения, обеспечив себе возможность безналичной оплаты проезда. Кроме того, эта система будет вести учет поездок ветеранов и других льготников, благодаря чему можно будет регулярно собирать данные о потребности в льготном проезде.

Льготников перестанут считать пассажирами «второго сорта»?

Цель усовершенствования системы льготного проезда состоит не только в социальной поддержке ветеранов и других представителей льготных категорий. Благодаря внедрению предложенной в законопроекте системы льготники перестанут быть для перевозчиков второсортными пассажирами. Им больше не будут отказываться в возможности льготного проезда и не обращаться с ними как небывало.

Перевозчик будет уверен, что получит свои средства за проезд ветерана и перестанет относиться к нему как к навязчивому пассажиру, который хочет воспользоваться его даром. Более того, новый подход к льготной оплате проезда позволит более четко определить сумму, которую необходимо выделять из бюджета на проезд льготников. Таким образом, государственные средства будут идти куда нужно и не будут «убегать сквозь пальцы».