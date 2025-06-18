Цифри дивують: НБУ змінив прогноз курсу долара до кінця 2025 року

До кінця року в Україні офіційний курс долара зросте до 43-44 грн, тобто від 2,5% до 5%. Це покращений прогноз, адже раніше у Нацбанку прогнозували зростання курсу щонайменше до 45 грн. Проте позитивний сценарій розвитку подій здійсниться лише якщо в Україні зберігатиметься хоча б відносна військова та економічна стабільність.

Завдяки чому вдається підтримувати стабільність курсу?

Як зазначив голова правління Глобус Банку та, за сумісництвом, віце-президент асоціації українських банків Сергій Мамедов, зараз на ринку відсутні хаотичні коливання курсу. Та все це лише завдяки так званому «режиму керованої гнучкості», що став ідеальною курсовою стратегію у період війни. З його допомогою будь-яка корекція курсу відбувається дуже плавно, без різких стрибків угору чи обвалів.

Допомагають підтрмувати курс стабільним також міжнародні валютні резерви. Завдяки ним у Нацбанку є змога констролювати обсяг валютних інтервенцій, тим самим врувноважуючи попит та пропозицію.

Що може спричинити раптовий стрибок курсу?

Сергій Мамедов також зауважив, що жодні прогнози щодо курсу не можуть бути на 100% привдивими. Адже на коливання вартості долара в Україні впливає ціла низка факторів, зокрема:

формування державного бюджету на 2026 рік, що окреслить темпи економічного зростання та обсягів можливої фінансової підтримки від зовнішньоекономічних партнерів;

невизначена військова ситуація;

стратегія Національного банку.

Цікаво, що курс євро в Україні, на думку фахівця, на відміну від долара, залишатиметься на стабільному рівні.

Яким буде курс долара у наступні кілька років?

Згідно з Бюджетною декларацією, в наступні кілька років офіційний курс долара буде потроху зростати. Середнє його значення в Україні становитиме:

2025 рік – 43,3 грн/$;

2026 рік – 44,7 грн/$;

2027 рік – 45,2 грн/$;

2028 рік – 45,6 грн/$.

Але це, знову ж таки, лише приблизний прогноз, що може в будь-який момент змінитися під дією низьки факторів економічного та військового характеру.