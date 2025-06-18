Цифры удивляют: НБУ изменил прогноз курса доллара до конца 2025 года

До конца года в Украине официальный курс доллара вырастет до 43-44 грн, то есть от 2,5% до 5%. Это улучшенный прогноз, ведь раньше в Нацбанке прогнозировали рост курса, по меньшей мере, до 45 грн. Однако положительный сценарий развития событий осуществится, только если в Украине будет сохраняться хотя бы относительная военная и экономическая стабильность.

Благодаря чему удается поддерживать стабильность курса?

Как отметил председатель правления Глобус Банка и, по совместительству, вице-президент ассоциации украинских банков Сергей Мамедов сейчас на рынке отсутствуют хаотические колебания курса. И все это только благодаря так называемому «режиму управляемой гибкости», ставшему идеальной курсовой стратегией в период войны.С его помощью любая коррекция курса происходит очень плавно, без резких скачков вверх или обвалов.

Помогают поддерживать курс стабильным и международные валютные резервы. Благодаря им у Нацбанка есть возможность констролировать объем валютных интервенций, тем самым уравновешивая спрос и предложение.

Что может вызвать внезапный скачок курса?

Сергей Мамедов также отметил, что никакие прогнозы по курсу не могут быть на 100% привдивительными. Ведь на колебание стоимости доллара в Украине влияет целый ряд факторов, в частности:

формирование государственного бюджета на 2026 год, что обозначит темпы экономического роста и объемов возможной финансовой поддержки от внешнеэкономических партнеров;

неопределенная военная ситуация;

стратегия Национального банка.

Интересно, что курс евро в Украине, по мнению специалиста, в отличие от доллара будет оставаться на стабильном уровне.

Каким будет курс доллара в следующие несколько лет?

Согласно Бюджетной декларации, в следующие несколько лет официальный курс доллара будет постепенно расти. Среднее его значение в Украине составит:

2025 год – 43,3 грн/$;

2026 год – 44,7 грн/$;

2027 год – 45,2 грн/$;

2028 год – 45,6 грн/$.

Но это, опять же, лишь примерный прогноз, который может в любой момент измениться под действием низких факторов экономического и военного характера.