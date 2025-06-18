У 2032 році Місяць стикнеться із величезним астероїдом: чим це закінчиться для землян

Згідно з даними космічного телескопа Джеймса Уебба, нещодавно відкритий астероїд 2024 YR4 знову нагадав про себе. «Свіжі» розрахунки свідчать, що вірогідність його зіткнення із Місяцем зросла із 3,8% до 4,3%. Вчені стверджують, що для землі таке космічне явище не становить жодної загрози, однак ризик є завжди.

Як виглядає астероїд 2024 YR4?

Об’єкт із робочою назвою 2024 YR4 має діаметр від 53 до 67 метрів, який можна порівняти хіба що з висотою Пізанської вежі. Вчені переконані, що якби цей астероїд впав на Землю, його руйнівна сила дорівнювала б силі вибуху 500 бомб, скинутих свого часу на Хіросіму. Та, на щастя, останні розрахунки свідчать, що траєкторія 2024 YR4 не перетинається з орбітою нашої планети.

Виявлений у грудні 2024 року астероїд 2024 YR4 швидко потрапив у топ найнебезпечніших. Одразу після його відкриття вчені були переконані, що рано чи пізно цей космічний об’єкт таки стикнеться із Землею. Ймовірність такого розвитку подій складала 3,1%. Але з часом були проведені додаткові дослідження з допомогою наземних телескопів та JWST. Вони показали, що ризик зіткнення астероїду із Землею практично нульовий.

Коли «новонароджений» астероїд зіткнеться з Місяцем?

Хоч потенційна небезпека зіткнення астероїду 2024 YR4 з Землею була спростована, в список його майбутніх жертв потрапив її супутник – Місяць. Причому момент зустрічі космічного об’єкту із місяцем вчені «призначили» та той самий рік – 2032-й.

Звісно наслідки такого зіткнення будуть набагато меншими, ніж у випадку падіння астероїда на Землю. На Місяці всього лише з’явиться новий кратер, тоді як землян чекала б масова загибель, знищення флори й фауни на ділянці влучання. Вчені ж бачать у можливому влучанні астероїда в Місяць шанс стати свідками унікального явища – утворення на поверхні найбільшого супутника Землі нового кратера.

Однак поки що до можливого влучання залишається аж 8 років, а сам астероїд зник з поля зору вчених, перемістившись на окраїни Сонячної системи. Наступного разу він вийде «на велику сцену» у 2028-му, знову наблизившись до Місяця та Землі. І хоч значної небезпеки для землян цей астероїд не несе, NASA все одно намагається тримати його траєкторію під контролем.