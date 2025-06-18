В Україні змінять правила користування громадським транспортом: як працюватиме нова пільгова систе проїзду

В Україні незабаром можуть змінити систему проїзду в громадському транспорті для ветеранів. Таку пропозицію нардепи висловили у законопроекті № 5651−2, в якому йдеться про пільги та механізм оплати ветеранами проїзду. Що запропонували народні обранці та яка мета зміни вже існуючої системи пільгового проїзду?

Як ветерани розраховуватимуться за проїзд?

Автори відповідного законопроекту пропонують вести спеціальні картки, за допомогою яких ветерани чи інші пільговики будуть розраховуватися за проїзд. Таким чином кошти на проїзд передаватимуться не певним суб’єктам господарювання, а напряму самому пільговику. Це, своєю чергою, допоможе зупинити чимало корупційних схем з відмивання грошей, що виділяються на проїзд пільговиків.

Щоб отримати гроші на пільговий проїзд, ветеран чи інший пільговик перш за все повинен буде верифікувати себе через ЦНАП. Це потрібно, щоб пільгами не користувалися люди із підробними документами. Після верифікації пільговикам на спеціальні картки нараховуватимуть кошти, які можна буде використати лише на оплату проїзду в громадському транспорті. Причому перелік транспорту обмежуватиметься виключно ліцензованими перевізниками.

У автобусах, тролейбусах та маршрутках встановлять спеціальні валідатори для пільговиків. Розглядається також можливість створення іншої автоматизованої системи, якою пільговики зможуть скористатися для оплати проїзду. Її можна буде встановити на телефон, наприклад, у вигляді мобільного застосунку, забезпечивши собі можливість безготівкової оплати проїзду. Крім того ця система буде вести облік поїздок ветеранів та інших пільговиків, завдяки чому можна буде регулярно збирати дані щодо потреби у пільговому проїзді.

Пільговиків перестануть вважати пасажирами «другого сорту»?

Мета вдосконалення системи пільгового проїзду полягає не лише у соціальній підтримці ветеранів та інших представників пільгових категорій. Завдяки впровадженню запропонованої у законопроекті системи пільговики перестануть бути для перевізників другосортними пасажирами. Їм більше не відмовлятимуть у можливості пільгового проїзду та не поводитимуться із ними як небуть.

Перевізник буде впевнений, що отримає свої кошти за проїзд ветерана і перестане ставитися до нього як до нав’язливого пасажира, що хоче скористатися його послугами задарма. Ба більше, новий підхід до пільгової оплати проїзду дозволить більш чітко визначити суму, яку необхідно виділяти з бюджету на проїзд пільговиків. Таким чином державні кошти йтимуть куди потрібно і не «втікатимуть крізь пальці».