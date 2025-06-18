ПриватБанк огорчил украинцев новостью: теперь за это придется платить каждый раз

Одно из крупнейших государственных финансовых учреждений Украины ПриватБанк анонсировало изменения в предоставлении популярной услуги. Начиная с 1 января 2026 года доставка платежных карт, которая до сих пор была бесплатной, станет платной как для украинских, так и зарубежных клиентов.

Как отметили в пресс-службе банка, вводится фиксированная комиссия за организацию доставки карт, которые выпускаются или перевыпускаются. Ранее запуск этой инициативы уже неоднократно откладывался, однако в настоящее время в ПриватБанке официально подтвердили окончательную дату — 01.01.2026.

Какова будет стоимость доставки карт?

По Украине – фиксированная сумма 80 грн с НДС.

За границу цена будет варьироваться в зависимости от страны доставки и международного тарифа логистических компаний.

До сих пор клиенты имели возможность безвозмездно получать свои карты как в пределах Украины, так и более чем в 40 других странах. Новая комиссия покроет логистические расходы банка, а также станет частью более широкой политики постепенной оптимизации расходов на необязательные услуги.

Почему ПриватБанк вводит комиссию?

Банковская отрасль в Украине переживает трансформацию. Все больше учреждений переходят к платным моделям за дополнительные сервисы, особенно в случаях, когда речь идет об удобстве клиентов (например, доставка «до двери»).

С учетом роста логистических затрат и популярности этой услуги среди клиентов (особенно за рубежом) банк решил изменить условия и ввести единые прозрачные тарифы. Таким образом, перевыпуск карты с доставкой уже не будет «бесплатной опцией по умолчанию».

Альтернативы для клиентов

Те, кто не желает платить за доставку, по-прежнему смогут:

Получить карту бесплатно в отделении ПриватБанка. Оформить виртуальную карточку в приложении Приват24, подходящем для онлайн-платежей. Воспользоваться цифровыми кошельками (Apple Pay, Google Pay) без физической карты.

До 1 января 2026 года услуга будет оставаться безвозмездной, так что клиенты могут заранее перевыпустить карту, если срок действия истекает.