Эксперты назвали только одно слово, которое как огонь отпугивает телефонных мошенников

Телефонные мошенники продолжают придумывать новые способы выманивания денег и личных данных у граждан. К сожалению, они часто меняют свои схемы, чтобы люди снова и снова велись на эти аферы. Тем не менее существует простой, но эффективный метод, который поможет остановить злоумышленников еще на этапе первого контакта. Им делятся эксперты по цифровой гигиене.

Что следует делать в первую очередь?

Как объясняют специалисты, если вы получили звонок из неизвестного номера, не следует отвечать или вступать в разговор. Безопаснее всего – просто проигнорировать вызов. После завершения вызова отправьте на этот номер короткое сообщение со словом «Напишите».

По словам эксперта, такой ответ в большинстве случаев заставляет мошенников отказаться от дальнейших попыток контакта. Дело в том, что злоумышленники обычно не ведут переписку — им важно разговаривать вживую, чтобы давить психологически и быстро выманивать данные или деньги. В формате СМС им это сделать гораздо сложнее, потому они просто прекращают попытки.

Это особенно актуально, если номер выглядит подозрительно или начинается с нестандартной комбинации.

Какие еще действия актуальны?

Если вы видите незнакомый номер и не хотите отвечать, но вам интересно, кто бы это мог быть, попробуйте проверить его несколькими способами:

Просто введите в поисковике. Если это мошенники, то вам может подтянуть форумы, где люди обсуждают этот номер и подтверждают, что это аферисты. Сохраните номер и посмотрите, зарегистрирован ли он в популярных мессенджерах. Если это не мошенники, а обычный человек, то с большой вероятностью у него будет профиль в вайбере или телеграмме. Так вы сможете узнать, кто вам звонил.

Специалисты по кибербезопасности также призывают не только не отвечать на подозрительные звонки, но и не переходить по сомнительным ссылкам в сообщениях и не сообщать посторонним лицам данные банковских карт, коды подтверждения или паспортные данные.