Експерти назвали лише одне слово, яке як вогонь відлякує телефонних шахраїв

Телефонні шахраї продовжують вигадувати нові способи виманювання грошей та особистих даних у громадян. На жаль, вони часто змінюють свої схеми, щоб люди знову й знову велися на ці афери. Проте існує простий, але ефективний метод, який допоможе зупинити зловмисників ще на етапі першого контакту. Ним діляться експерти з цифрової гігієни.

Що варто робити в першу чергу?

Як пояснюють фахівці, якщо ви отримали дзвінок із невідомого номера, не варто відповідати чи вступати в розмову. Найбезпечніше — просто проігнорувати виклик. А після завершення дзвінка надішліть на цей номер коротке повідомлення зі словом «Напишіть».

За словами експерта, така відповідь у більшості випадків змушує шахраїв відмовитися від подальших спроб контакту. Річ у тім, що зловмисники зазвичай не ведуть переписку — їм важливо саме розмовляти наживо, щоб тиснути психологічно та швидко виманювати дані чи гроші. У форматі СМС їм це зробити значно складніше, тому вони просто припиняють спроби.

Це особливо актуально, якщо номер виглядає підозріло або розпочинається з нестандартної комбінації.

Які ще дії є актуальними?

Якщо ви бачите незнайомий номер й не хочете відповідати, але вам цікаво, хто б це міг бути, спробуйте перевірити його кількома способами:

Просто введіть в пошуковик. Якщо це шахраї, то вам може підтягнути форуми де люди обговорюють цей номер й підтверджують, що це аферисти. Збережіть номер й подивіться, чи зареєстрований він у популярних месенджерах. Якщо це не шахраї, а звичайна людина, то з великою ймовірністю вона матиме профіль у вайбері або телеграмі. Так ви зможете дізнатися, хто вам телефонував.

Фахівці з кібербезпеки також закликають не лише не відповідати на підозрілі дзвінки, а й не переходити за сумнівними посиланнями в повідомленнях і не повідомляти стороннім особам дані банківських карток, коди підтвердження чи паспортні дані.