Соціальна підтримка по-новому: українцям виплачуватимуть до 4500 грн з липня

З 1 липня 2025 року в Україні стартує експериментальний проєкт з надання базової грошової допомоги, що передбачає виплати до 4500 гривень на особу для вразливих верств населення. Ця ініціатива, затверджена постановою Кабінету Міністрів №371 від 25 березня 2025 року, об’єднає кілька видів соціальних виплат в одну інтегровану програму.

Кому нададуть допомогу та як її розрахують: деталі нової програми

Програма базової соціальної допомоги має на меті надати підтримку тим, хто її найбільше потребує.

З 1 липня допомогу отримають такі категорії населення:

Малозабезпечені сім’ї.

Багатодітні сім’ї.

Самотні батьки.

Діти, батьки яких не сплачують аліменти, не можуть утримувати дитину або їхнє місцезнаходження невідоме.

З 1 жовтня 2025 року програма буде розширена, і базову соціальну допомогу зможуть отримувати й інші вразливі категорії населення.

Як розраховуватиметься розмір виплати:

Сума допомоги не є фіксованою і залежатиме від кількості осіб у сім’ї, а також від рівня її доходу. Вона буде розраховуватися як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом родини. Базова величина встановлена на рівні 4500 гривень, проте розподілятиметься вона таким чином:

На першого члена сім’ї: 100% від базової величини (4500 гривень).

На дітей: 100% від базової величини (4500 гривень).

На інших повнолітніх членів сім’ї: 70% від базової величини (3150 гривень).

Виплати для осіб пенсійного віку без достатнього стажу:

Особи пенсійного віку, які не мають достатнього стажу для отримання пенсії, також матимуть право на виплату, розмір якої залежатиме від кількості страхового стажу:

Менше 10 років стажу: 53% від базової величини (2385 гривень).

Від 10 до 20 років стажу: 62% від базової величини (2790 гривень).

Від 20 до 30 років стажу: 70% від базової величини (3150 гривень).

30 років і більше стажу: 88% від базової величини (3960 гривень).

Як подати заяву на отримання допомоги:

Для призначення базової грошової допомоги необхідно подати заяву та підтвердити свою категорію вразливості відповідними документами. Це можна зробити двома способами:

Особисто. У сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Онлайн. Через мобільний додаток “Дія”.

Кошти виплачуватимуться одному з членів сім’ї – уповноваженому представнику, який звернувся за призначенням допомоги. Допомога призначається на шість місяців з можливістю продовження.