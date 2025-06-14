Мошенники охотятся на абонентов Vodafone: как избежать потери номера и денег
Украинцев предупреждают о новой схеме мошенничества, развернувшейся в Telegram. Злоумышленники создают фейковые аккаунты от имени мобильного оператора Vodafone и рассылают сообщения о якобы «завершении действия» мобильных номеров, требуя немедленной замены SIM-карты. Vodafone уже официально опроверг эту информацию и призвал абонентов быть бдительными.
Фейковые сообщения в Telegram: как распознать обман
Мобильный оператор Vodafone подчеркивает: компания НИКОГДА не отправляет сообщения о завершении действия номера в мессенджерах. Это ключевой маркер того, что перед вами – мошенники.
«В Telegram появились фейковые аккаунты Vodafone, которые пишут о «завершении действия номера» и просят заменить SIM. Не верьте! Мы никогда не пишем об этом в мессенджерах», – говорится в официальном предупреждении оператора.
Как проверить информацию и защитить себя:
- Официальный сайт Vodafone. Всегда ищите актуальную информацию на официальном веб-сайте компании.
- Приложение My Vodafone. Используйте мобильное приложение, где можно проверить статус своего номера и все оповещения.
- Номер 111. Позвоните на горячую линию оператора по номеру 111 для получения достоверной информации.
Блокировка номеров Vodafone: кому грозит отключение?
Ранее Vodafone также разъяснял условия блокировки номеров. Важно помнить, что за неуплату стоимости тарифа блокируют только номера абонентов контрактной формы – и то исключительно при условии, что это прописано в договоре.
Что касается абонентов предоплаты:
- Они могут продолжать пользоваться бесплатными услугами оператора, даже если на их счетах нет денег.
- Дозвониться к таким абонентам возможно, поскольку их номера не блокируются.
Оператор подчеркнул, что никаких изменений в условиях предоставления услуг не происходило. Блокировка номеров за неуплату всегда касалась только контрактной формы и при определенных условиях, прописанных в договоре. Номера подписки действуют на общих условиях и не блокируются при неуплате услуг.
Будьте бдительны и доверяйте только официальным источникам информации, чтобы не стать жертвой мошенников!