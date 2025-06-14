Шахраї полюють на абонентів Vodafone: як уникнути втрати номера та грошей

Українців попереджають про нову схему шахрайства, що розгорнулася в Telegram. Зловмисники створюють фейкові акаунти від імені мобільного оператора Vodafone та розсилають повідомлення про нібито “завершення дії” мобільних номерів, вимагаючи негайної заміни SIM-картки. Vodafone вже офіційно спростував цю інформацію і закликав абонентів бути пильними.

Фейкові повідомлення в Telegram: як розпізнати обман

Мобільний оператор Vodafone наголошує: компанія НІКОЛИ не надсилає повідомлення про завершення дії номера в месенджерах. Це ключовий маркер того, що перед вами – шахраї.

“У Telegram з’явилися фейкові акаунти Vodafone, які пишуть про “завершення дії номера” та просять замінити SIM. Не вірте! Ми ніколи не пишемо про це в месенджерах”, – йдеться в офіційному попередженні оператора.

Як перевірити інформацію та захистити себе:

Офіційний сайт Vodafone. Завжди шукайте актуальну інформацію на офіційному вебсайті компанії.

Додаток My Vodafone. Використовуйте мобільний додаток, де можна перевірити статус свого номера та всі сповіщення.

Номер 111. Зателефонуйте на гарячу лінію оператора за номером 111 для отримання достовірної інформації.

Блокування номерів Vodafone: кому загрожує відключення?

Раніше Vodafone також роз’яснював умови блокування номерів. Важливо пам’ятати, що за несплату вартості тарифу блокують лише номери абонентів контрактної форми – і то виключно за умови, що це прописано в договорі.

Що стосується абонентів передоплати:

Вони можуть продовжувати користуватися безкоштовними послугами оператора, навіть якщо на їхніх рахунках немає грошей.

Додзвонитися до таких абонентів можливо, оскільки їхні номери не блокуються.

Оператор підкреслив, що жодних змін в умовах надання послуг не відбувалося. Блокування номерів за несплату завжди стосувалося лише контрактної форми та за певних умов, прописаних у договорі. Номери передплати діють на загальних умовах і не блокуються при несплаті послуг.

Будьте пильними та довіряйте лише офіційним джерелам інформації, щоб не стати жертвою шахраїв!