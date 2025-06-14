Шахраї полюють на абонентів Vodafone: як уникнути втрати номера та грошей
Українців попереджають про нову схему шахрайства, що розгорнулася в Telegram. Зловмисники створюють фейкові акаунти від імені мобільного оператора Vodafone та розсилають повідомлення про нібито “завершення дії” мобільних номерів, вимагаючи негайної заміни SIM-картки. Vodafone вже офіційно спростував цю інформацію і закликав абонентів бути пильними.
Фейкові повідомлення в Telegram: як розпізнати обман
Мобільний оператор Vodafone наголошує: компанія НІКОЛИ не надсилає повідомлення про завершення дії номера в месенджерах. Це ключовий маркер того, що перед вами – шахраї.
“У Telegram з’явилися фейкові акаунти Vodafone, які пишуть про “завершення дії номера” та просять замінити SIM. Не вірте! Ми ніколи не пишемо про це в месенджерах”, – йдеться в офіційному попередженні оператора.
Як перевірити інформацію та захистити себе:
- Офіційний сайт Vodafone. Завжди шукайте актуальну інформацію на офіційному вебсайті компанії.
- Додаток My Vodafone. Використовуйте мобільний додаток, де можна перевірити статус свого номера та всі сповіщення.
- Номер 111. Зателефонуйте на гарячу лінію оператора за номером 111 для отримання достовірної інформації.
Блокування номерів Vodafone: кому загрожує відключення?
Раніше Vodafone також роз’яснював умови блокування номерів. Важливо пам’ятати, що за несплату вартості тарифу блокують лише номери абонентів контрактної форми – і то виключно за умови, що це прописано в договорі.
Що стосується абонентів передоплати:
- Вони можуть продовжувати користуватися безкоштовними послугами оператора, навіть якщо на їхніх рахунках немає грошей.
- Додзвонитися до таких абонентів можливо, оскільки їхні номери не блокуються.
Оператор підкреслив, що жодних змін в умовах надання послуг не відбувалося. Блокування номерів за несплату завжди стосувалося лише контрактної форми та за певних умов, прописаних у договорі. Номери передплати діють на загальних умовах і не блокуються при несплаті послуг.
Будьте пильними та довіряйте лише офіційним джерелам інформації, щоб не стати жертвою шахраїв!