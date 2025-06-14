Социальная поддержка по-новому: украинцам будут выплачивать до 4500 грн с июля

С 1 июля 2025 года в Украине стартует экспериментальный проект по предоставлению базовой денежной помощи, предусматривающий выплаты до 4500 гривен на человека для уязвимых слоев населения. Эта инициатива, утвержденная постановлением Кабинета Министров №371 от 25 марта 2025 года, объединит несколько видов социальных выплат в одну интегрированную программу.

Кому предоставят помощь и как ее рассчитают: детали новой программы

Программа базовой социальной помощи имеет целью оказать поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается.

С 1 июля помощь получат следующие категории населения:

Малообеспеченные семьи.

Многодетные семьи.

Одинокие родители.

Дети, родители которых не платят алименты, не могут содержать ребенка или их местонахождение неизвестно.

С 1 октября 2025 года программа будет расширена, и базовую социальную помощь смогут получать и другие уязвимые категории населения.

Как будет рассчитываться размер выплаты:

Сумма помощи не является фиксированной и будет зависеть от количества человек в семье, а также от уровня ее дохода. Она будет рассчитываться как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Базовая величина установлена на уровне 4500 гривен, однако распределяться она будет следующим образом:

На первого члена семьи: 100% от базовой величины (4500 гривен).

На детей: 100% от базовой величины (4500 гривен).

На других совершеннолетних членов семьи: 70% от базовой величины (3150 гривен).

Выплаты для лиц пенсионного возраста без достаточного стажа:

Лица пенсионного возраста, которые не имеют достаточного стажа для получения пенсии, также будут иметь право на выплату, размер которой будет зависеть от количества страхового стажа:

Менее 10 лет стажа: 53% от базовой величины (2385 гривен).

От 10 до 20 лет стажа: 62% от базовой величины (2790 гривен).

От 20 до 30 лет стажа: 70% от базовой величины (3150 гривен).

30 лет и более стажа: 88% от базовой величины (3960 гривен).

Как подать заявление на получение помощи:

Для назначения базовой денежной помощи необходимо подать заявление и подтвердить свою категорию уязвимости соответствующими документами. Это можно сделать двумя способами:

Лично. В сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Онлайн. Через мобильное приложение «Дія».

Средства будут выплачиваться одному из членов семьи – уполномоченному представителю, который обратился за назначением помощи. Помощь назначается на шесть месяцев с возможностью продления.