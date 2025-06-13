Українські школи чекає низка реформ: сюрпризи підготували як учням, так і вчителям

З 1 вересня на українських школярів, а також їх батьків та вчителів чекає ціла низка нововведень. Та й загалом навчальний рік 2025-2026 буде повним сюрпризів. Зміна навчальних програм, нові підручники та нестандартний підхід до професійного зростання вчителів – все це у Міністерстві освіти і науки запланували на наступний навчальний рік.

Учнів навчать застосовувати знання на практиці

Як зазначають у МОН, однією із найгрунтовніших змін є оновлення навчальних програм. Зокрема переглянути у відомстві збираються програми для учнів 5 та 6 класів. Метою є подолання розриву між теоретичними знаннями учнів та їх практичними потребами.

Тобто діти на уроках отримуватимуть саме ті знання, які знадобляться їм у житті та які буде легко застосувати на практиці. Власне у цьому полягає суть більшості сучасних освітніх концепцій, що вже давно застосовуються у Європі та США.

Підручники писатимуть по-новому

Також Міністерстві освіти та науки анонсували застосування нового підходу до створення підручників. Навчальні матеріали писатимуть з огляду на актуальні потреби учнів. Їх концептуальні принципи збираються оновити, підвищуючи таким чином ефективність навчання. Досягнути таких результатів у МОН планують шляхом співпраці з авторськими колективами.

Вчителям дадуть грошей на самовдосконалення

Ще одне нововведення навчального року 2025-2026 стосується вчителів. Кожному спеціалісту виділять певну суму коштів, які вони зможуть використати на підвищення кваліфікації.

Здавалось би у цьому немає нічого нового, адже вчителів і раніше регулярно відправляли на різноманітні курси та тренінги. Але тепер кожен вчитель зможе на свій розсуд розпорядитися отриманою сумою, удосконаливши саме ті навички та вміння, які вважає своєю слабкою стороною. У МОН цю систему називають «кошти ходять за вчителем» і вважають вдосконаленою версією діючого алгоритму підвищення кваліфікації вчителів.