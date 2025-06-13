Украинские школы ждет ряд реформ: сюрпризы подготовили как учащимся, так и учителям

С 1 сентября украинских школьников, а также их родителей и учителей ждет целый ряд нововведений. Да и вообще учебный год 2025-2026 будет полон сюрпризов. Смена обучающих программ, новые учебники и нестандартный подход к профессиональному росту учителей – все это в Министерстве образования и науки запланировали на следующий учебный год.

Учащихся научат применять знания на практике

Как отмечают в МОН, одним из самых основательных изменений является обновление учебных программ. В частности, пересмотреть в ведомстве собираются программы для учащихся 5 и 6 классов. Цель состоит в преодолении разрыва между теоретическими знаниями учащихся и их практическими потребностями.

То есть дети на уроках будут получать те знания, которые понадобятся им в жизни и которые будет легко применить на практике. Собственно, в этом состоит суть большинства современных образовательных концепций, которые уже давно применяются в Европе и США.

Учебники будут писать по-новому

Также в Министерстве образования и науки анонсировали применение нового подхода к созданию учебников. Учебные материалы будут писать с учетом актуальных потребностей учащихся. Их концептуальные принципы собираются обновить, повышая, таким образом, эффективность обучения. Достичь таких результатов в МОН планируется путем сотрудничества с авторскими коллективами.

Учителям дадут денег на самосовершенствование

Еще одно нововведение учебного года 2025-2026 касается учителей. Каждому специалисту выделят определенную сумму средств, которые они смогут использовать для повышения квалификации.

Казалось бы, в этом нет ничего нового, ведь учителей и раньше регулярно отправляли на разнообразные курсы и тренинги. Но теперь каждый учитель сможет по своему усмотрению распорядиться полученной суммой, усовершенствовав именно те навыки и умения, которые считает своей слабой стороной. В МОН эту систему называют «средства ходят за учителем» и считают усовершенствованной версией действующего алгоритма повышения квалификации учителей.