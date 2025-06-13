В пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров доступна возрастная доплата и при каких условиях ее начислят.

Украинские пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на специальные доплаты, учитывая свой преклонный возраст. Размер таких доплат составляет от 300 до 570 грн и зависит от того, в какую возрастную группу попадает пенсионер. К тому же есть одно условие, которое может помешать при рассмотрении вопроса о начислении доплаты.

Кто и какую доплату получит?

Точная сумма доплаты, которую будут ежемесячно добавлять к пенсии, зависит от конкретного возраста пенсионера. А именно:

70-74 года – 300 грн;

75-79 лет – 456 грн;

80 лет – 570 грн.

Следует отметить, что с возрастом эти доплаты не прилагаются. Просто при переходе в следующую возрастную категорию сумма доплаты меняется на более высокую.

Кому не «светит» доплата за возраст?

Единственным условием начисления возрастной доплаты, кроме собственно возраста пенсионера, является размер его пенсии. Не рассматриваются кандидатами для начисления доплаты за возраст украинцы, пенсия которых превышает 10 340,3 грн. Всем остальным пенсионерам со средней или меньшей по средней пенсии возрастную доплату начинают начислять с достижением 70 лет.

Кстати, для получения доплаты не нужно отдельно обращаться в пенсионный фонд. Средства начнут начислять автоматически по достижении пенсионером определенного возраста. Причем начисление производится не со следующего месяца, а на следующий день после дня рождения пенсионера.

Достаточно ли украинцам пенсии?

Согласно данным пенсионного фонда, по состоянию на сегодняшний день прожиточный минимум для пенсионера составляет 6685 грн. На эти деньги нетрудоспособное лицо может приобрести необходимый набор продуктов, бытовые товары, одежду и лекарства.

В то же время, средняя пенсия в Украине составляет 6085,7 грн. Этой суммы не хватает даже для удовлетворения базовых нужд пенсионера. Что уж говорить о стариках, получающих минимальную пенсию. Так что возрастные доплаты позволяют пенсионерам хотя бы немного повысить свой доход.