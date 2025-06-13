У пенсійному фонді розповіли, кому з пенсіонерів доступна вікова доплата і за яких умов її нарахують

Українські пенсіонери старші за 70 років можуть розраховувати на спеціальні доплати з огляду на свій похилий вік. Розмір таких доплат становить від 300 до 570 грн і залежить від того, в яку саме вікову групу потрапляє пенсіонер. До того ж є одна умова, яка може стати на заваді при розгляді питання щодо нарахування доплати.

Хто і яку доплату отримає?

Точна сума доплати, яку щомісяця додаватимуть до пенсії, залежить від конкретного віку пенсіонера. А саме:

70-74 роки – 300 грн;

75-79 років – 456 грн;

80+ років – 570 грн.

Варто зауважити, що з віком ці доплати не додаються. Просто при переході в наступну вікову категорію сума доплати змінюється на вищу.

Кому не «світить» доплата за вік?

Єдиною умовою нарахування вікової доплати, крім власне віку пенсіонера, є розмір його пенсії. Не розглядаються в якості кандидатів для нарахування доплати за вік українці, пенсія яких перевищує 10 340,3 грн. Всім іншим пенсіонерам із середньою чи меншою за середню пенсією вікову доплату починають нараховувати із досягненням 70 років.

Доречі для отримання доплати не потрібно окремо звертатися до пенсійного фонду. Кошти почнуть нараховувати автоматично після досягнення пенсіонером певного віку. Причому нарахування відбувається не з наступного місяця, а на наступний день після дня народження пенсіонера.

Чи вистачає українцям пенсії?

Згідно з даними пенсійного фонду, станом на сьогодні прожитковий мінімум для пенсіонера становить 6685 грн. На ці гроші непрацездатна особа може придбати необхідний набір продуктів, побутові, товари, одяг та ліки.

В той же час середня пенсія в Україні складає 6085,7 грн. Цієї суми не вистачає навіть для задоволення базових потреб пенсіонера. Що вже казати про людей похилого віку, які отримують мінімальну пенсію. Тож вікові доплати дозволяють пенсіонерам бодай трохи підвищити свій дохід.