В Украине начнут мобилизовывать еще одну категорию граждан: кого позовут в армию

В Украине могут вскоре начать принимать в ВСУ мужчины старше 60 лет. Это может случиться уже в июне 2025 года, ведь на днях соответствующий законопроект одобрили в первом чтении. На каких условиях позовут служить украинцев за 60 и реально ли вообще такое развитие событий?

По каким критериям будут принимать на службу после 60-ти?

Прежде всего, стоит отметить, что документ предусматривает добровольное вступление украинцев 60+ на военную службу. Причем попасть в армию смогут далеко не все. Для этого нужно будет выполнить несколько условий:

успешно пройти военно-врачебную комиссию;

получить одобрение командира части;

для офицеров – согласие от Генерального штаба ВСУ.

После этого кандидату будет предложен контракт на 1 год с возможностью продления еще на год. Но сначала ему придется пройти 2-месячный испытательный срок.

Где смогут служить военные 60+?

Для украинцев пенсионного возраста, согласно положениям законопроекта, доступны только небоевые должности. В частности:

в рядовом, сержантском или старшинском составе;

в младшем или старшем офицерском составе – в случае увольнения со службы не позднее 1 января 2015 года.

Стоит также отметить, что для военных за 60 при поступлении на службу, в отличие от контрактников в возрасте 18-24 года, не будет никаких материальных бонусов.

Пенсионеры на войне – быть или не быть?

Инициатором законопроекта о мобилизации мужчин 60+ выступил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Это именно ему пришла в голову идея привлекать к военной службе украинцев, уже вышедших из призывного возраста, и все же хотят услужить родине. И похоже эта идея, как говорится, «попала в десятку». Уже во время первого голосования новшество поддержали 297 народных депутатов.

Однако в Министерстве обороны к новому закону отнеслись очень критично. В ведомстве высказали ряд замечаний, свидетельствующих о неподдержке документа. Там отметили, что идея мобилизации украинцев старше 60 лет абсолютно неприемлема, даже если они и не будут иметь права занимать боевые должности. Так что перспектива окончательного принятия закона пока достаточно туманна.