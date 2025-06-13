Эти двигатели умирают уже после 100 тыс. км: дешевле заменить, чем ремонтировать

Современный автопром выпускает все больше автомобилей, уже после 100 тыс. км пробега приходится отправлять на капитальный ремонт. Чаще всего в таких машинах «умирает» двигатель и владелец понимает, что дешевле его заменить или даже купить новую машину, чем вкладывать деньги в ремонт. Ведущие автоэксперты украины рассказали, какие двигатели, даже при своевременном обслуживании и бережном пользовании, легче заменить, чем платить мастерам, ожидая волшебного спасения.

Nissan MR20DD

В этом двигателе вместо чугуна обычный алюминий. К тому же он очень требователен к смазке. Гильзировать двигатель – это большие затраты, а замена блоков обойдется как еще одна машина с пробегом. Замены двигателя просто не избежать, если вы хотите, чтобы ваша машина прожила хоть чуть-чуть дольше.

Volkswagen 2.0 TSI (EA888 Gen3)

Прекрасно смотрится на картинке, а в жизни – настоящее разочарование. Двигатель постоянно перегревается и демонстрирует ненасытность к смазке, не говоря уже о детонации. Машины с такими двигателями уже после 100 тыс. км попадают на разбор.

Ford EcoBoost 1.0

Минимальный расход горючего – единственная положительная черта этого двигателя. Он способен перегреваться даже в зимнюю стужу. А уже после 80–100 тыс. км по ходу на ГБЦ начинают появляться трещины. Устранить проблему можно, но это очень дорого. Гораздо легче просто заменить двигатель.

BMW N63 (4.4 Bi-Turbo)

V8, турбо и 450 «лошадок». Если вам кажется, что этот мощный двигатель проживет десятилетие, вы очень ошибаетесь. Уже после 70 тысяч. км надежды рассыпаются и вы столкнетесь со строгой реальностью. Чадение смазки, перегрев и еще целый ряд мелких проблем. Чтобы хоть немного подрихтовать двигатель N63, придется потратить сумму, равную стоимости нового Solaris.

Chevrolet 1.4 Turbo (LUJ)

Турбина здесь умирает просто мгновенно. Не говоря уже о перегреве, трещинах блока и ненасытности к смазке. Капремонта нет никакого смысла, ведь обойдется он в результате как новый двигатель.

Renault/Nissan 1.3 TCe (HR13)

И еще одно разочарование. Слабое давление горючего в двигателе, перегревание и детонация – лишь капля в море проблем, преследующих этот двигатель. Только замена и ничего больше.