В Україні почнуть мобілізовувати ще одну категорію громадян: кого покличуть до війська

В Україні можуть незабаром почати приймати до ЗСУ чоловіків старших за 60 років. Це може трапитись вже у червні 2025-го року, адже днями відповідний законопроєкт схвалили в першому читанні. На яких умовах покличуть служити українців за 60-т та чи реальний взагалі такий розвиток подій?

За якими критеріями прийматимуть на службу після 60-ти?

Перш за все варто зазначити, що документ передбачає добровільний вступ українців 60+ на військову службу. Причому потрапити до війська зможуть далеко не всі. Для цього потрібно буде виконати кілька умов:

успішно пройти військово-лікарську комісію;

отримати схвалення командира частини;

для офіцерів – згоду від Генерального штабу ЗСУ.

Після цього кандидату запропонують контракт на 1 рік із можливістю продовження ще на рік. Але спершу йому доведеться пройти 2-місячний випробувальний термін.

Де зможуть служити військові 60+?

Для українців пенсійного віку, згідно із положеннями законопроєкту, доступними будуть лише небойові посади. Зокрема:

у рядовому, сержантському чи старшинському складі;

у молодшому чи старшому офіцерському складі – в разі звільнення зі служби пізніше 1 січня 2015 року.

Варто також наголосити, що для військових за 60-т при вступі на службу, на відміну від контрактників у віці 18–24 роки, не буде жодних матеріальних бонусів.

Пенсіонери на війні – бути чи не бути?

Ініціатором законопроєкту про мобілізацію чоловіків 60+ виступив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Роман Костенко. Це саме йому прийшла на думку ідея залучати до військової служби українців, що вже вийшли з призовного віку, та все ж хочуть прислужитися батьківщині. І схоже ця ідея, як то кажуть, «потрапила в 10-ку». Вже під час першого голосування нововведення підтримали 297 народних депутатів.

Однак у Міністерстві оборони до нового закону поставилися дуже критично. У відомстві висловили низку зайважень, що свідчать про категоричну непідтримку документа. Там зазначили, що ідея мобілізації українців старше 60 років є абсолютно неприйнятною, навіть якщо вони й не матимуть права займати бойові посади. Тож перспектива остаточного прийняття закону поки що доволі туманна.