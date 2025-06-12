В Україні різко змінилася вартість яєць: скільки доведеться заплатити за десяток

В Україні за останні кілька тижнів почали стрімко знижуватися ціни на курячі яйця. При цьому в порівнянні з аналогічним періодом минулого року цей популярний продукт здорожчав майже на 86%. Як змінилася вартість яєць та за якою ціною їх можна придбати в популярних супермаркетах?

На скільки подешевшали курячі яйця?

Як повідомили у Держстаті, з травня по червень вартість яєць впала на 8,7%. У гривневому еквіваленті ціна знизилась на 0,51 грн за штуку. Відповідно десяток яєць із середини травня по 11 червня здешевшав на 5,1 грн. мова про небрендовані яйця, які продають поштучно.

Які ціни на яйця у супермаркетах?

Станом на 11 червня ціни на нефасовані яйця у найбільших супермаркетах України коливалися від 4,35 до 5,7 грн за штуку. Зокрема:

у Novus – 4,35 грн/шт;

у Ашан – 4,5 грн/шт;

у ЕКОмаркет – 4,49 грн/шт;

у МегаМаркет – 5,7 грн/шт.

З огляду на такі ціни, за десяток яєць у популярних українських супермаркетах доведеться заплатити від 43,5 до 57 грн. Зауважимо, що це майже удвічі дорожче, ніж минулого року. Адже у травні 2024 року, за даними Держстату, курячі яйця в супермаркетах та на ринках вартували в середньому на 86% дорожче.

Чому дешевшають яйця?

Експерти ринку стверджують, що зниження вартості яєць спровокувало стрімке потепління. Підвищення середньодобової температури зменшило витрати господарств на обігрів курників. Це одна із найсуттєвіших причин, через яку собівартість яєць знизилась.

До речі, з огляду на динаміку потепління, можна очікувати, що у липні ціни на яйця впадуть ще нижче. Тож робити великі запаси цього популярного продукту наразі не має жодного сенсу. Чергового ж здорожчання курячих яєць варто чекати ближче до осені, коли надворі знову стане холодніше й фермерам доведеться додатково опалювати курники.