Хотели построить дорогу, а раскрыли еще одну тайну прошлого: в Саффолке найден город мертвых

В Саффолке, близ поселка Бейри-Сент-Эдмундс, во время строительства дороги был найден целый город. Руины нашли случайно во время раскопок, целью которых было расширение трассы, а не открытие очередной тайны прошлого. Что нашли археологи и почему это открытие стало настоящей сенсацией по всему миру?

Вместо новой дороги – портал в прошлое

Следы древнего поселения, которые ученые обнаружили недалеко от Бейри-Сент-Эдмундс, оказались не остатками какой-то небольшой деревни, а руинами масштабного города. Судя по определенным характерным признакам находки, этому поселению около 3000 лет. Как отметил ступник группы Cotswold Archaeology, археолог Эндрю Понсон, перед ними предстала сложная система построек бронзового века. К тому же были найдены остатки керамической посуды, фрагменты костей, а еще места захоронения жителей.

Если это не город мертвых, то что тогда

Интересно, что самой большой сенсацией для ученых стал именно некрополь. Они ведь были уверены, что в этом регионе проживали только кочевые племена, которые не задерживались здесь надолго. Но город с развитой инфраструктурой и местами для погребения подтверждают, что здесь столетиями жили люди. Они росли здесь, рожали детей и хоронили своих родственников.

В частности, ученые нашли урны с прахом и другие объекты, которые использовались во время погребальных ритуалов. Все говорит о развитой духовной культуре жителей найденного города. Они совершали погребения и сложные обряды прощания с мертвыми. По словам эксперта по доисторической Британии доктора Джессики Гартвелл, найденные артефакты коренным образом меняют взгляд ученых на религиозные практики бронзового века.

Строили современную дорогу, а нашли древний город

Все это сродни иронии времени. Желая построить современную дорогу люди открыли очередную тайну древнего мира. Интересно, сколько еще лет «город мертвых» хранил бы свои тайны под слоем вековой пыли, если бы не амбициозные планы власть имущих расширить автотрассу.