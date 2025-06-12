Хотіли побудувати дорогу, а розкрили ще одну таємницю минулого: у Саффолку знайдене місто мертвих

У Саффолку, поблизу селища Бейрі-Сент-Едмундс під час будівництва було знайдено ціле місто. Руїни знайшли випадково під час розкопок, що мали за мету розширення траси, а не відкриття чергової таємниці минулого. Що знайшли археологи та чому це відкриття стало справжньою сенсацією у всьому світі?

Замість нової дороги – портал у минуле

Сліди давнього поселення, які вчені виявили неподалік Бейрі-Сент-Едмундс, виявилися не залишками якогось невеличкого села, а руїнами масштабного міста. Судячи за певними характерними ознаками знахідки, цьому поселенню близько 3000 років. Як зазначив ступник групи Cotswold Archaeology, археолог Эндрю Понсон, перед ними постала складна система будівель бронзового століття. До того ж було знайдено залишки керамічного посуду, фрагменти кісток, а ще – місця захоронення жителів.

Якщо це не місто мертвих, то що тоді

Цікаво що найбільшою сенсацією для вчених став саме некрополь. Адже вони були впевнені, що у цьому регіоні проживали лише кочові племена, що незатримувалися тут надовго. Але місто із розвинутою інфраструктурою та місцями для захоронення підтверджують, що тут століттями жили люди. Вони виростали тут, народжували дітей та ховали своїх родичів.

Зокрема вчені знайшли урни із прахом та інші об’єкти, які використовувалися під час поховальних ритуалів. Все свідчить про розвинуту духовну культуру мешканців знайденого міста. Вони проводили погребіння та складні обряди прощання із мертвими. Тож, за словами експерта по доісторичній Британії доктора Джесіки Гартвелл, знайдені артефакти докорінно міняють погляд вчених на релігійні практики бронзового століття.

Будували сучасну дорогу, а знайшли стародавнє місто

Все це схоже на іронію часу. Бажаюст збудувати сучасну дорогу люди відкрили чергову таємницю давнього світу. Цікаво, скільки ще років «місто мертвих» зберігало б свої таємниці під шаром віковічного пилу, якби не амбітні плани можновладців розширити автотрасу.