Самый страшный хищник океана – это совсем не акула: кого обходят стороной даже касатки

Вы когда-то задумывались, кто самый страшный и мощный хищник в океане. Подсказка: по совместительству это еще и самый крупный мясоядный зверь планеты. Не знаете? Это не акула и даже не касатка. Его называют зубатым китом или кашалотом, а встреча с ним может мгновенно превратиться в страшный сон.

Гигант, которому нет равных в океане

Размеры кашалота впечатляют: около 20 метров в длину и до 80 тонн «живого» веса. Даже самки этого млекопитающего, которые естественно должны быть более миниатюрными, вырастают до 11 метров в длину, а их вес достигает 15 тонн.

Что говорить, если даже новорожденный зубатый кит уже весит 1 тонну. Благодаря своим размерам он априори защищен от большинства хищников. Попытаться напасть на малыша кашалота могут только касатки. Тогда другие киты оцепят его, образовав так называемую «маргаритку», и начнут отбиваться от нападающих хвостами. Даже один такой удар для косатки – мгновенная смерть.

Глубоководный путешественник без ограничений

Благодаря своим физиологическим особенностям кашалоты могут мигрировать на большие расстояния. От экватора к Антарктике за год – мелочи. А все потому, что кашалоты могут нырять на глубину более 2 км и спокойно дышать, не всплывая на поверхность, до 2 часов. Тела зубатых китов гибкие и выносливые, с мощной прослойкой жира и совершенной системой кислородного снабжения тканей.

Грозный повелитель океана

Кашалот по праву можно назвать повелителем подводного мира, ведь его боятся даже такие хищники, как касатки и акулы. Зубы кашалотов по размеру сравнимы с канцелярским карандашом, а остроту – с только что заточенным ножом.

Охотятся они только на большую добычу длиной от 1 м. Однако нападают только вместе с другими китами, окружая жертву и не оставляя ей никаких шансов. Но, несмотря на свои размеры и хищную натуру, кашалот за год съедает всего около 3% массы своего тела. Хотя в масштабах целой популяции – это 91 млн тонн рыбы в год.