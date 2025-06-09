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НБУ изымает из обращения сразу две гривневые купюры: обратите внимание на эти годы

Цель обновления купюрно-монетного ряда состоит в повышении качества наличных денег и борьбе с фальшивомонетчиками.

Дайнеко Наталія09.06.2025

Национальный банк Украины в скором времени выведет из обращения ряд купюр, выпущенных с 2003 по 2007 год. В частности, из кошельков украинцев исчезнут одни из наиболее распространенных купюр номиналом 50 и 200 грн. К таким действиям регулятора побудила необходимость повышения качества наличных денег и желания защитить украинцев от подделок.

Чем заменят старые 50 и 200 грн?

Устаревшие купюры номиналом 50 и 200 грн в Нацбанке собираются заменить аналогичными денежными знаками нового образца. Речь идет о купюрах, которые начали выпускать с 2014 года. Они несколько отличаются по дизайну, но имеют более высокую степень защиты, благодаря чему их значительно сложнее подделать. Так что когда в обращении будет больше купюр нового образца, украинцам станет гораздо безопаснее рассчитываться наличными.

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Как будет происходить вывод из оборота старых купюр?

Процесс обновления купюрного ряда не создаст украинцам никаких неудобств. Замена старых купюр на новые будет происходить постепенно и естественно, например, в процессе расчетов. Поэтому гражданам не придется централизованно сдавать старые наличные, чтобы получить 50-ки и 200-ки нового образца.

Какие денежные знаки в Украине будут обновлять?

Напомним, что кроме замены купюр номиналом 50 и 200 грн, в Украине до сих пор продолжается процедура обновления других оборотных наличных денег. Старые купюры постепенно изымают, увеличивая при этом выпуск денежных знаков нового образца. Все это НБУ делает с целью оградить украинцев от подделок и повысить качество национальной валюты.

В частности, сейчас идет процедура изъятия из обращения таких купюр:

  • 1 и 2 грн, выпущенных по образцу 2003-2007 годов;
  • 5, 10, 20 и 100 грн, также отпечатанных по образцу 2003-2007 годов.

Как утверждают в Национальном банке Украины, полная замена старых денежных знаков на новые займет не менее нескольких лет. Однако после этого украинцам станет гораздо безопаснее производить наличные расчеты, а количество фальшивок стремительно сократится.

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Дайнеко Наталія09.06.2025
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