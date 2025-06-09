НБУ изымает из обращения сразу две гривневые купюры: обратите внимание на эти годы

Национальный банк Украины в скором времени выведет из обращения ряд купюр, выпущенных с 2003 по 2007 год. В частности, из кошельков украинцев исчезнут одни из наиболее распространенных купюр номиналом 50 и 200 грн. К таким действиям регулятора побудила необходимость повышения качества наличных денег и желания защитить украинцев от подделок.

Чем заменят старые 50 и 200 грн?

Устаревшие купюры номиналом 50 и 200 грн в Нацбанке собираются заменить аналогичными денежными знаками нового образца. Речь идет о купюрах, которые начали выпускать с 2014 года. Они несколько отличаются по дизайну, но имеют более высокую степень защиты, благодаря чему их значительно сложнее подделать. Так что когда в обращении будет больше купюр нового образца, украинцам станет гораздо безопаснее рассчитываться наличными.

Как будет происходить вывод из оборота старых купюр?

Процесс обновления купюрного ряда не создаст украинцам никаких неудобств. Замена старых купюр на новые будет происходить постепенно и естественно, например, в процессе расчетов. Поэтому гражданам не придется централизованно сдавать старые наличные, чтобы получить 50-ки и 200-ки нового образца.

Какие денежные знаки в Украине будут обновлять?

Напомним, что кроме замены купюр номиналом 50 и 200 грн, в Украине до сих пор продолжается процедура обновления других оборотных наличных денег. Старые купюры постепенно изымают, увеличивая при этом выпуск денежных знаков нового образца. Все это НБУ делает с целью оградить украинцев от подделок и повысить качество национальной валюты.

В частности, сейчас идет процедура изъятия из обращения таких купюр:

1 и 2 грн, выпущенных по образцу 2003-2007 годов;

5, 10, 20 и 100 грн, также отпечатанных по образцу 2003-2007 годов.

Как утверждают в Национальном банке Украины, полная замена старых денежных знаков на новые займет не менее нескольких лет. Однако после этого украинцам станет гораздо безопаснее производить наличные расчеты, а количество фальшивок стремительно сократится.