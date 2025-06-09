НБУ вилучає з обігу відразу дві гривневі купюри: зверніть увагу на ці роки

Національний банк України незабаром виведе з обігу низку банкнот, випущенх з 2003 по 2007 рік. Зокрема з гаманців українців зникнуть одні з найбільш поширених банкнот номіналом 50 та 200 грн. До таких дій регулятора спонукала необхідність у підвищенні якості готівки та бажання захистити українців від підробок.

Чим замінять старі 50 та 200 грн?

Застарілі банкноти номіналом 50 та 200 грн у Нацбанку збираються замінити аналогічними грошовими знаками нового зразка. Йдеться про банкноти, які почали випускати з 2014 року. Вони дещо відрізняються за дизайном, але мають вищий ступінь захисту, завдяки чому їх значно складніше підробити. Тож коли в обігу буде більше банкнот нового зразка, українцям стане набагато безпечніше розраховуватися готівкою.

Як буде відбуватися виведення з обігу старих банкнот?

Процес оновлення банкнотного ряду не створить українцям жодних незручностей. Заміна старих банкнот на нові відбуватиметься поступово та природно, наприклад у процесі розрахунків. Тож громадянам не доведеться централізовано здавати стару готівку, щоб отримати 50-ки та 200-ки нового зразка.

Які ще грошові знаки в Україні будуть оновлювати?

Нагадаємо, що крім заміни банкнот номіналом 50 та 200 грн, в Україні досі триває процедура оновлення іншої обігової готівки. Старі банкноти поступово вилучають, збільшуючи при цьому випуск грошових знаків нового зразка. Все це НБУ робить з метою захистити українців від підробок та підвищити якість національної валюти.

Зокрема зараз триває процедура вилучення з обігу таких банкнот:

1 та 2 грн, випущених за зразком 2003-2007 років;

5, 10, 20 і 100 грн, також надрукованих за зразком 2003-2007 років.

Як стверджують у Національному банку України, повна заміна старих грошових знаків на нові займе не менше кількох років. Однак після цього українцям стане значно безпечніше проводити готівкові розрахунки, а кількість фальшивок стрімко скоротиться.